SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fxfsdfs
Zhan Ye Wu

Fxfsdfs

Zhan Ye Wu
0 recensioni
Affidabilità
93 settimane
0 / 0 USD
Copia per 584 USD al mese
crescita dal 2023 8%
FXCM-USDReal03
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
721
Profit Trade:
179 (24.82%)
Loss Trade:
542 (75.17%)
Best Trade:
4 855.14 USD
Worst Trade:
-198.24 USD
Profitto lordo:
49 598.71 USD (281 952 pips)
Perdita lorda:
-43 199.18 USD (265 815 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 649.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 517.09 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.93%
Massimo carico di deposito:
23.67%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
374 (51.87%)
Short Trade:
347 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
8.88 USD
Profitto medio:
277.09 USD
Perdita media:
-79.70 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-2 282.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 625.04 USD (28)
Crescita mensile:
-27.54%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 060.53 USD
Massimale:
7 328.16 USD (35.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.11% (7 328.16 USD)
Per equità:
3.14% (108.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 281
GBPUSD 207
XAUUSD 124
USDJPY 109
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1.8K
GBPUSD -3.6K
XAUUSD 9.9K
USDJPY 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -9.8K
GBPUSD -15K
XAUUSD 43K
USDJPY -2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 855.14 USD
Worst Trade: -198 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +2 649.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2 282.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-MT4
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 5
ForexTime-Cent
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Abshire-SmithMT4-Live
0.83 × 12
FXCM-USDReal03
0.84 × 891
Harborx-Institutional
3.65 × 66
FxPro.com-Real03
4.44 × 522
FXCM-USDReal02
5.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.26 04:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 644 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.14 06:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.06.30 02:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.22 16:17
No swaps are charged
2025.06.16 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.14 14:32
No swaps are charged
2025.06.05 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.22 10:28
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
2025.05.06 12:59
No swaps are charged
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.