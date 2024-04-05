- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
721
Profit Trade:
179 (24.82%)
Loss Trade:
542 (75.17%)
Best Trade:
4 855.14 USD
Worst Trade:
-198.24 USD
Profitto lordo:
49 598.71 USD (281 952 pips)
Perdita lorda:
-43 199.18 USD (265 815 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 649.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 517.09 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.93%
Massimo carico di deposito:
23.67%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
374 (51.87%)
Short Trade:
347 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
8.88 USD
Profitto medio:
277.09 USD
Perdita media:
-79.70 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-2 282.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 625.04 USD (28)
Crescita mensile:
-27.54%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 060.53 USD
Massimale:
7 328.16 USD (35.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.11% (7 328.16 USD)
Per equità:
3.14% (108.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|281
|GBPUSD
|207
|XAUUSD
|124
|USDJPY
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-1.8K
|GBPUSD
|-3.6K
|XAUUSD
|9.9K
|USDJPY
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-9.8K
|GBPUSD
|-15K
|XAUUSD
|43K
|USDJPY
|-2.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 855.14 USD
Worst Trade: -198 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +2 649.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2 282.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-MT4
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 5
|
ForexTime-Cent
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Abshire-SmithMT4-Live
|0.83 × 12
|
FXCM-USDReal03
|0.84 × 891
|
Harborx-Institutional
|3.65 × 66
|
FxPro.com-Real03
|4.44 × 522
|
FXCM-USDReal02
|5.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
584USD al mese
8%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
93
100%
721
24%
92%
1.14
8.88
USD
USD
69%
1:200