- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
823
Kârla kapanan işlemler:
509 (61.84%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (38.15%)
En iyi işlem:
5 358.98 EUR
En kötü işlem:
-6 054.50 EUR
Brüt kâr:
175 846.34 EUR (321 729 pips)
Brüt zarar:
-123 597.03 EUR (265 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (850.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7 381.59 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
61.01%
Maks. mevduat yükü:
18.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
554 (67.31%)
Satış işlemleri:
269 (32.69%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
63.49 EUR
Ortalama kâr:
345.47 EUR
Ortalama zarar:
-393.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-6 603.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-20 600.59 EUR (8)
Aylık büyüme:
3.21%
Yıllık tahmin:
38.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.32 EUR
Maksimum:
26 874.07 EUR (10.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.51% (23 833.62 EUR)
Varlığa göre:
32.19% (83 365.53 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|537
|AUDUSD
|170
|EURUSD
|111
|GBPJPY
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14K
|AUDUSD
|22K
|EURUSD
|24K
|GBPJPY
|-37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|53K
|AUDUSD
|-821
|EURUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-266
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 358.98 EUR
En kötü işlem: -6 055 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +850.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6 603.07 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live 4
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.68 × 233
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.02 × 3040
|
VantageFX-Live 2
|1.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live 8
|1.49 × 886
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.72 × 1748
|
TradersWay-Live
|3.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 3
|12.50 × 12
robot fxs
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
63%
0
0
USD
USD
44K
EUR
EUR
97
100%
823
61%
61%
1.42
63.49
EUR
EUR
32%
1:500