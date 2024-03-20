Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live 3 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 3 ICMarkets-Live12 0.00 × 4 VantageFX-Live 4 0.67 × 6 VantageFXInternational-Live 2 0.68 × 233 AdmiralMarkets-Live 1.00 × 4 Pepperstone-Edge03 1.00 × 1 VantageFXInternational-Live 4 1.02 × 3040 VantageFX-Live 2 1.33 × 3 VantageFXInternational-Live 8 1.49 × 886 VantageFXInternational-Live 6 1.72 × 1748 TradersWay-Live 3.00 × 3 VantageFXInternational-Live 3 12.50 × 12