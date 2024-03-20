SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PAMM FXS
Martial Maletras

PAMM FXS

Martial Maletras
0 inceleme
Güvenilirlik
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 63%
VantageFX-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
823
Kârla kapanan işlemler:
509 (61.84%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (38.15%)
En iyi işlem:
5 358.98 EUR
En kötü işlem:
-6 054.50 EUR
Brüt kâr:
175 846.34 EUR (321 729 pips)
Brüt zarar:
-123 597.03 EUR (265 365 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (850.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7 381.59 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
61.01%
Maks. mevduat yükü:
18.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
554 (67.31%)
Satış işlemleri:
269 (32.69%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
63.49 EUR
Ortalama kâr:
345.47 EUR
Ortalama zarar:
-393.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-6 603.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-20 600.59 EUR (8)
Aylık büyüme:
3.21%
Yıllık tahmin:
38.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.32 EUR
Maksimum:
26 874.07 EUR (10.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.51% (23 833.62 EUR)
Varlığa göre:
32.19% (83 365.53 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 537
AUDUSD 170
EURUSD 111
GBPJPY 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
AUDUSD 22K
EURUSD 24K
GBPJPY -37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 53K
AUDUSD -821
EURUSD 4.3K
GBPJPY -266
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 358.98 EUR
En kötü işlem: -6 055 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +850.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6 603.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
VantageFX-Live 4
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.68 × 233
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 4
Pepperstone-Edge03
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
1.02 × 3040
VantageFX-Live 2
1.33 × 3
VantageFXInternational-Live 8
1.49 × 886
VantageFXInternational-Live 6
1.72 × 1748
TradersWay-Live
3.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
12.50 × 12
robot fxs
İnceleme yok
2025.04.29 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.14 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 08:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 21:38
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.3% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.04 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.