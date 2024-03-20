SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PAMM FXS
Martial Maletras

PAMM FXS

Martial Maletras
0 avis
Fiabilité
97 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2023 63%
VantageFX-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
823
Bénéfice trades:
509 (61.84%)
Perte trades:
314 (38.15%)
Meilleure transaction:
5 358.98 EUR
Pire transaction:
-6 054.50 EUR
Bénéfice brut:
175 846.34 EUR (321 729 pips)
Perte brute:
-123 597.03 EUR (265 365 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (850.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7 381.59 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
61.01%
Charge de dépôt maximale:
18.70%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
554 (67.31%)
Courts trades:
269 (32.69%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
63.49 EUR
Bénéfice moyen:
345.47 EUR
Perte moyenne:
-393.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-6 603.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-20 600.59 EUR (8)
Croissance mensuelle:
3.71%
Prévision annuelle:
45.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.32 EUR
Maximal:
26 874.07 EUR (10.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.51% (23 833.62 EUR)
Par fonds propres:
32.19% (83 365.53 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 537
AUDUSD 170
EURUSD 111
GBPJPY 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
AUDUSD 22K
EURUSD 24K
GBPJPY -37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 53K
AUDUSD -821
EURUSD 4.3K
GBPJPY -266
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 358.98 EUR
Pire transaction: -6 055 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +850.46 EUR
Perte consécutive maximale: -6 603.07 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageFX-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
VantageFX-Live 4
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.68 × 233
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 4
Pepperstone-Edge03
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
1.02 × 3040
VantageFX-Live 2
1.33 × 3
VantageFXInternational-Live 8
1.49 × 886
VantageFXInternational-Live 6
1.72 × 1748
TradersWay-Live
3.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
12.50 × 12
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
robot fxs
Aucun avis
2025.04.29 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.14 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 08:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 21:38
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.3% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.04 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PAMM FXS
1000 USD par mois
63%
0
0
USD
44K
EUR
97
100%
823
61%
61%
1.42
63.49
EUR
32%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.