Trades:
823
Bénéfice trades:
509 (61.84%)
Perte trades:
314 (38.15%)
Meilleure transaction:
5 358.98 EUR
Pire transaction:
-6 054.50 EUR
Bénéfice brut:
175 846.34 EUR (321 729 pips)
Perte brute:
-123 597.03 EUR (265 365 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (850.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7 381.59 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
61.01%
Charge de dépôt maximale:
18.70%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.94
Longs trades:
554 (67.31%)
Courts trades:
269 (32.69%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
63.49 EUR
Bénéfice moyen:
345.47 EUR
Perte moyenne:
-393.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-6 603.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-20 600.59 EUR (8)
Croissance mensuelle:
3.71%
Prévision annuelle:
45.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.32 EUR
Maximal:
26 874.07 EUR (10.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.51% (23 833.62 EUR)
Par fonds propres:
32.19% (83 365.53 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|537
|AUDUSD
|170
|EURUSD
|111
|GBPJPY
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|14K
|AUDUSD
|22K
|EURUSD
|24K
|GBPJPY
|-37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|53K
|AUDUSD
|-821
|EURUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-266
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 358.98 EUR
Pire transaction: -6 055 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +850.46 EUR
Perte consécutive maximale: -6 603.07 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageFX-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live 4
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.68 × 233
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.02 × 3040
|
VantageFX-Live 2
|1.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live 8
|1.49 × 886
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.72 × 1748
|
TradersWay-Live
|3.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 3
|12.50 × 12
