Martial Maletras

PAMM FXS

Martial Maletras
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2023 63%
VantageFX-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
823
Profit Trade:
509 (61.84%)
Loss Trade:
314 (38.15%)
Best Trade:
5 358.98 EUR
Worst Trade:
-6 054.50 EUR
Profitto lordo:
175 846.34 EUR (321 729 pips)
Perdita lorda:
-123 597.03 EUR (265 365 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (850.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 381.59 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
61.01%
Massimo carico di deposito:
18.70%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
554 (67.31%)
Short Trade:
269 (32.69%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
63.49 EUR
Profitto medio:
345.47 EUR
Perdita media:
-393.62 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-6 603.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-20 600.59 EUR (8)
Crescita mensile:
3.21%
Previsione annuale:
38.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.32 EUR
Massimale:
26 874.07 EUR (10.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.51% (23 833.62 EUR)
Per equità:
32.19% (83 365.53 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 537
AUDUSD 170
EURUSD 111
GBPJPY 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
AUDUSD 22K
EURUSD 24K
GBPJPY -37
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 53K
AUDUSD -821
EURUSD 4.3K
GBPJPY -266
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 358.98 EUR
Worst Trade: -6 055 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +850.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -6 603.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live 3
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
VantageFX-Live 4
0.67 × 6
VantageFXInternational-Live 2
0.68 × 233
AdmiralMarkets-Live
1.00 × 4
Pepperstone-Edge03
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
1.02 × 3040
VantageFX-Live 2
1.33 × 3
VantageFXInternational-Live 8
1.49 × 886
VantageFXInternational-Live 6
1.72 × 1748
TradersWay-Live
3.00 × 3
VantageFXInternational-Live 3
12.50 × 12
robot fxs
Non ci sono recensioni
2025.04.29 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.14 11:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
2025.02.09 08:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.03 07:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.04 21:38
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.3% of days out of 349 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.04 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
