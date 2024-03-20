- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
823
Profit Trade:
509 (61.84%)
Loss Trade:
314 (38.15%)
Best Trade:
5 358.98 EUR
Worst Trade:
-6 054.50 EUR
Profitto lordo:
175 846.34 EUR (321 729 pips)
Perdita lorda:
-123 597.03 EUR (265 365 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (850.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7 381.59 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
61.01%
Massimo carico di deposito:
18.70%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.94
Long Trade:
554 (67.31%)
Short Trade:
269 (32.69%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
63.49 EUR
Profitto medio:
345.47 EUR
Perdita media:
-393.62 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-6 603.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-20 600.59 EUR (8)
Crescita mensile:
3.21%
Previsione annuale:
38.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.32 EUR
Massimale:
26 874.07 EUR (10.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.51% (23 833.62 EUR)
Per equità:
32.19% (83 365.53 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|537
|AUDUSD
|170
|EURUSD
|111
|GBPJPY
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14K
|AUDUSD
|22K
|EURUSD
|24K
|GBPJPY
|-37
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|53K
|AUDUSD
|-821
|EURUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-266
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 358.98 EUR
Worst Trade: -6 055 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +850.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -6 603.07 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live 4
|0.67 × 6
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.68 × 233
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|1.02 × 3040
|
VantageFX-Live 2
|1.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live 8
|1.49 × 886
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.72 × 1748
|
TradersWay-Live
|3.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 3
|12.50 × 12
