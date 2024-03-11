- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 273
Kârla kapanan işlemler:
2 259 (69.01%)
Zararla kapanan işlemler:
1 014 (30.98%)
En iyi işlem:
2 109.70 USD
En kötü işlem:
-5 506.54 USD
Brüt kâr:
191 350.21 USD (1 589 706 pips)
Brüt zarar:
-175 957.56 USD (1 487 674 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (3 285.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 066.40 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.70%
Maks. mevduat yükü:
49.78%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
1 766 (53.96%)
Satış işlemleri:
1 507 (46.04%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
4.70 USD
Ortalama kâr:
84.71 USD
Ortalama zarar:
-173.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 899.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 506.54 USD (1)
Aylık büyüme:
3.06%
Yıllık tahmin:
37.09%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
292.34 USD
Maksimum:
9 627.27 USD (21.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.77% (6 663.74 USD)
Varlığa göre:
91.94% (22 088.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|895
|GBPUSD
|738
|USDJPY
|516
|USDCAD
|163
|SP500
|160
|US100
|159
|USDCHF
|130
|EURUSD
|125
|GBPJPY
|119
|EURJPY
|101
|NZDUSD
|46
|AUDUSD
|38
|EURGBP
|16
|GBPAUD
|9
|CADJPY
|6
|CADCHF
|6
|EURCHF
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPCAD
|5
|EURAUD
|4
|GBPCHF
|4
|AUDNZD
|4
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURNZD
|3
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|12K
|USDJPY
|-3.2K
|USDCAD
|-890
|SP500
|53
|US100
|1.6K
|USDCHF
|-2.6K
|EURUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|1.4K
|EURJPY
|84
|NZDUSD
|-2.7K
|AUDUSD
|-2K
|EURGBP
|57
|GBPAUD
|-79
|CADJPY
|22
|CADCHF
|-42
|EURCHF
|46
|AUDJPY
|68
|AUDCAD
|-106
|GBPCAD
|-74
|EURAUD
|114
|GBPCHF
|13
|AUDNZD
|-25
|CHFJPY
|-43
|NZDJPY
|9
|EURNZD
|11
|EURCAD
|17
|AUDCHF
|-6
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|71K
|GBPUSD
|-4.2K
|USDJPY
|-119K
|USDCAD
|-3.1K
|SP500
|3.5K
|US100
|169K
|USDCHF
|-4.5K
|EURUSD
|7.7K
|GBPJPY
|2.9K
|EURJPY
|-2.3K
|NZDUSD
|-7.8K
|AUDUSD
|-4K
|EURGBP
|691
|GBPAUD
|-579
|CADJPY
|240
|CADCHF
|-489
|EURCHF
|513
|AUDJPY
|1.1K
|AUDCAD
|-757
|GBPCAD
|-572
|EURAUD
|1.6K
|GBPCHF
|141
|AUDNZD
|-615
|CHFJPY
|-907
|NZDJPY
|196
|EURNZD
|314
|EURCAD
|363
|AUDCHF
|-80
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 109.70 USD
En kötü işlem: -5 507 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 285.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 899.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LandPrime-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok