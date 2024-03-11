SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SNOW INC
Kee Yul Roh

SNOW INC

Kee Yul Roh
0 inceleme
Güvenilirlik
96 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 43%
LandPrime-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 273
Kârla kapanan işlemler:
2 259 (69.01%)
Zararla kapanan işlemler:
1 014 (30.98%)
En iyi işlem:
2 109.70 USD
En kötü işlem:
-5 506.54 USD
Brüt kâr:
191 350.21 USD (1 589 706 pips)
Brüt zarar:
-175 957.56 USD (1 487 674 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (3 285.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 066.40 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
97.70%
Maks. mevduat yükü:
49.78%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
1 766 (53.96%)
Satış işlemleri:
1 507 (46.04%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
4.70 USD
Ortalama kâr:
84.71 USD
Ortalama zarar:
-173.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 899.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 506.54 USD (1)
Aylık büyüme:
3.06%
Yıllık tahmin:
37.09%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
292.34 USD
Maksimum:
9 627.27 USD (21.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.77% (6 663.74 USD)
Varlığa göre:
91.94% (22 088.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 895
GBPUSD 738
USDJPY 516
USDCAD 163
SP500 160
US100 159
USDCHF 130
EURUSD 125
GBPJPY 119
EURJPY 101
NZDUSD 46
AUDUSD 38
EURGBP 16
GBPAUD 9
CADJPY 6
CADCHF 6
EURCHF 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
GBPCAD 5
EURAUD 4
GBPCHF 4
AUDNZD 4
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURNZD 3
EURCAD 2
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
GBPUSD 12K
USDJPY -3.2K
USDCAD -890
SP500 53
US100 1.6K
USDCHF -2.6K
EURUSD -1.8K
GBPJPY 1.4K
EURJPY 84
NZDUSD -2.7K
AUDUSD -2K
EURGBP 57
GBPAUD -79
CADJPY 22
CADCHF -42
EURCHF 46
AUDJPY 68
AUDCAD -106
GBPCAD -74
EURAUD 114
GBPCHF 13
AUDNZD -25
CHFJPY -43
NZDJPY 9
EURNZD 11
EURCAD 17
AUDCHF -6
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 71K
GBPUSD -4.2K
USDJPY -119K
USDCAD -3.1K
SP500 3.5K
US100 169K
USDCHF -4.5K
EURUSD 7.7K
GBPJPY 2.9K
EURJPY -2.3K
NZDUSD -7.8K
AUDUSD -4K
EURGBP 691
GBPAUD -579
CADJPY 240
CADCHF -489
EURCHF 513
AUDJPY 1.1K
AUDCAD -757
GBPCAD -572
EURAUD 1.6K
GBPCHF 141
AUDNZD -615
CHFJPY -907
NZDJPY 196
EURNZD 314
EURCAD 363
AUDCHF -80
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 109.70 USD
En kötü işlem: -5 507 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3 285.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 899.98 USD

