SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SNOW INC
Kee Yul Roh

SNOW INC

Kee Yul Roh
0 avis
Fiabilité
96 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 43%
LandPrime-Live3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 273
Bénéfice trades:
2 259 (69.01%)
Perte trades:
1 014 (30.98%)
Meilleure transaction:
2 109.70 USD
Pire transaction:
-5 506.54 USD
Bénéfice brut:
191 350.21 USD (1 589 706 pips)
Perte brute:
-175 957.56 USD (1 487 674 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (3 285.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 066.40 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
97.70%
Charge de dépôt maximale:
49.78%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
1 766 (53.96%)
Courts trades:
1 507 (46.04%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
4.70 USD
Bénéfice moyen:
84.71 USD
Perte moyenne:
-173.53 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 899.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 506.54 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.06%
Prévision annuelle:
37.09%
Algo trading:
13%
Prélèvement par solde:
Absolu:
292.34 USD
Maximal:
9 627.27 USD (21.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.77% (6 663.74 USD)
Par fonds propres:
91.94% (22 088.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 895
GBPUSD 738
USDJPY 516
USDCAD 163
SP500 160
US100 159
USDCHF 130
EURUSD 125
GBPJPY 119
EURJPY 101
NZDUSD 46
AUDUSD 38
EURGBP 16
GBPAUD 9
CADJPY 6
CADCHF 6
EURCHF 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
GBPCAD 5
EURAUD 4
GBPCHF 4
AUDNZD 4
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURNZD 3
EURCAD 2
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
GBPUSD 12K
USDJPY -3.2K
USDCAD -890
SP500 53
US100 1.6K
USDCHF -2.6K
EURUSD -1.8K
GBPJPY 1.4K
EURJPY 84
NZDUSD -2.7K
AUDUSD -2K
EURGBP 57
GBPAUD -79
CADJPY 22
CADCHF -42
EURCHF 46
AUDJPY 68
AUDCAD -106
GBPCAD -74
EURAUD 114
GBPCHF 13
AUDNZD -25
CHFJPY -43
NZDJPY 9
EURNZD 11
EURCAD 17
AUDCHF -6
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
GBPUSD -4.2K
USDJPY -119K
USDCAD -3.1K
SP500 3.5K
US100 169K
USDCHF -4.5K
EURUSD 7.7K
GBPJPY 2.9K
EURJPY -2.3K
NZDUSD -7.8K
AUDUSD -4K
EURGBP 691
GBPAUD -579
CADJPY 240
CADCHF -489
EURCHF 513
AUDJPY 1.1K
AUDCAD -757
GBPCAD -572
EURAUD 1.6K
GBPCHF 141
AUDNZD -615
CHFJPY -907
NZDJPY 196
EURNZD 314
EURCAD 363
AUDCHF -80
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 109.70 USD
Pire transaction: -5 507 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3 285.19 USD
Perte consécutive maximale: -1 899.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LandPrime-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.14 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 13:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 00:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 13:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 10:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire