SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SNOW INC
Kee Yul Roh

SNOW INC

Kee Yul Roh
0 recensioni
Affidabilità
96 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 43%
LandPrime-Live3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 273
Profit Trade:
2 259 (69.01%)
Loss Trade:
1 014 (30.98%)
Best Trade:
2 109.70 USD
Worst Trade:
-5 506.54 USD
Profitto lordo:
191 350.21 USD (1 589 706 pips)
Perdita lorda:
-175 957.56 USD (1 487 674 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (3 285.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 066.40 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
97.70%
Massimo carico di deposito:
49.78%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.60
Long Trade:
1 766 (53.96%)
Short Trade:
1 507 (46.04%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
4.70 USD
Profitto medio:
84.71 USD
Perdita media:
-173.53 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 899.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 506.54 USD (1)
Crescita mensile:
3.06%
Previsione annuale:
37.09%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
292.34 USD
Massimale:
9 627.27 USD (21.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.77% (6 663.74 USD)
Per equità:
91.94% (22 088.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 895
GBPUSD 738
USDJPY 516
USDCAD 163
SP500 160
US100 159
USDCHF 130
EURUSD 125
GBPJPY 119
EURJPY 101
NZDUSD 46
AUDUSD 38
EURGBP 16
GBPAUD 9
CADJPY 6
CADCHF 6
EURCHF 6
AUDJPY 5
AUDCAD 5
GBPCAD 5
EURAUD 4
GBPCHF 4
AUDNZD 4
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURNZD 3
EURCAD 2
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
GBPUSD 12K
USDJPY -3.2K
USDCAD -890
SP500 53
US100 1.6K
USDCHF -2.6K
EURUSD -1.8K
GBPJPY 1.4K
EURJPY 84
NZDUSD -2.7K
AUDUSD -2K
EURGBP 57
GBPAUD -79
CADJPY 22
CADCHF -42
EURCHF 46
AUDJPY 68
AUDCAD -106
GBPCAD -74
EURAUD 114
GBPCHF 13
AUDNZD -25
CHFJPY -43
NZDJPY 9
EURNZD 11
EURCAD 17
AUDCHF -6
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 71K
GBPUSD -4.2K
USDJPY -119K
USDCAD -3.1K
SP500 3.5K
US100 169K
USDCHF -4.5K
EURUSD 7.7K
GBPJPY 2.9K
EURJPY -2.3K
NZDUSD -7.8K
AUDUSD -4K
EURGBP 691
GBPAUD -579
CADJPY 240
CADCHF -489
EURCHF 513
AUDJPY 1.1K
AUDCAD -757
GBPCAD -572
EURAUD 1.6K
GBPCHF 141
AUDNZD -615
CHFJPY -907
NZDJPY 196
EURNZD 314
EURCAD 363
AUDCHF -80
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 109.70 USD
Worst Trade: -5 507 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 285.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1 899.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LandPrime-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.14 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 13:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.22 00:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 13:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 10:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 05:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SNOW INC
30USD al mese
43%
0
0
USD
61K
USD
96
13%
3 273
69%
98%
1.08
4.70
USD
92%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.