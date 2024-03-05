- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 697
Kârla kapanan işlemler:
2 777 (75.11%)
Zararla kapanan işlemler:
920 (24.89%)
En iyi işlem:
179.77 EUR
En kötü işlem:
-53.97 EUR
Brüt kâr:
6 925.27 EUR (399 441 pips)
Brüt zarar:
-3 974.96 EUR (305 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (25.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
206.36 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
89.62%
Maks. mevduat yükü:
10.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
14.60
Alış işlemleri:
1 785 (48.28%)
Satış işlemleri:
1 912 (51.72%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
0.80 EUR
Ortalama kâr:
2.49 EUR
Ortalama zarar:
-4.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-38.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-202.01 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.69%
Yıllık tahmin:
8.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.39 EUR
Maksimum:
202.01 EUR (13.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.97% (168.13 EUR)
Varlığa göre:
44.00% (1 083.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1362
|NZDCAD
|1352
|AUDNZD
|983
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDNZD
|765
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|36K
|NZDCAD
|25K
|AUDNZD
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 40
|
Tickmill-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.58 × 385
|
ICMarketsSC-Live11
|0.60 × 161
|
ICMarketsSC-Live23
|0.62 × 91
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 425
|
FusionMarkets-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.83 × 114
|
VantageInternational-Live 7
|0.86 × 7
|
Pepperstone-Edge01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|1.05 × 462
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 138
|
FusionMarkets-Demo
|1.09 × 217
|
ICMarketsSC-Live19
|1.11 × 28
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 1082
|
Tickmill-Live02
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|1.35 × 20
Long term proven signal making me that extra money since many years with only 9% DD !!!!
Setup of multiple trading systems to have a very low risk setup made to last long and have stable income while sleeping good ;-)
Account started at 2k when published (removed 7k4 just before publishing)
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
244%
0
0
USD
USD
5K
EUR
EUR
156
99%
3 697
75%
90%
1.74
0.80
EUR
EUR
44%
1:500