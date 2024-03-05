SinyallerBölümler
Bart Anna R Vincke

Bachamontes

Bart Anna R Vincke
0 inceleme
Güvenilirlik
156 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 697
Kârla kapanan işlemler:
2 777 (75.11%)
Zararla kapanan işlemler:
920 (24.89%)
En iyi işlem:
179.77 EUR
En kötü işlem:
-53.97 EUR
Brüt kâr:
6 925.27 EUR (399 441 pips)
Brüt zarar:
-3 974.96 EUR (305 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (25.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
206.36 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
89.62%
Maks. mevduat yükü:
10.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
14.60
Alış işlemleri:
1 785 (48.28%)
Satış işlemleri:
1 912 (51.72%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
0.80 EUR
Ortalama kâr:
2.49 EUR
Ortalama zarar:
-4.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-38.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-202.01 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.69%
Yıllık tahmin:
8.93%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.39 EUR
Maksimum:
202.01 EUR (13.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.97% (168.13 EUR)
Varlığa göre:
44.00% (1 083.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1362
NZDCAD 1352
AUDNZD 983
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.3K
AUDNZD 765
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 36K
NZDCAD 25K
AUDNZD 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.77 EUR
En kötü işlem: -54 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +25.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -38.56 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US09-Live
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 40
Tickmill-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.58 × 385
ICMarketsSC-Live11
0.60 × 161
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 91
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 425
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 3
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.83 × 114
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.05 × 462
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 138
FusionMarkets-Demo
1.09 × 217
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 28
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 1082
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.35 × 20
Long term proven signal making me that extra money since many years with only 9% DD !!!!

Setup of multiple trading systems to have a very low risk setup made to last long and have stable income while sleeping good ;-)


Account started at 2k when published (removed 7k4 just before publishing)

İnceleme yok
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.18 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.16 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.12 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 12:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 09:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 06:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 02:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 15:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 09:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.05 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bachamontes
Ayda 30 USD
244%
0
0
USD
5K
EUR
156
99%
3 697
75%
90%
1.74
0.80
EUR
44%
1:500
