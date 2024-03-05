SegnaliSezioni
Bart Anna R Vincke

Bachamontes

Bart Anna R Vincke
0 recensioni
Affidabilità
156 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 697
Profit Trade:
2 777 (75.11%)
Loss Trade:
920 (24.89%)
Best Trade:
179.77 EUR
Worst Trade:
-53.97 EUR
Profitto lordo:
6 925.27 EUR (399 441 pips)
Perdita lorda:
-3 974.96 EUR (305 556 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (25.23 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
206.36 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
89.62%
Massimo carico di deposito:
10.39%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
14.60
Long Trade:
1 785 (48.28%)
Short Trade:
1 912 (51.72%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
0.80 EUR
Profitto medio:
2.49 EUR
Perdita media:
-4.32 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-38.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-202.01 EUR (5)
Crescita mensile:
0.71%
Previsione annuale:
8.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.39 EUR
Massimale:
202.01 EUR (13.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.97% (168.13 EUR)
Per equità:
44.00% (1 083.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1362
NZDCAD 1352
AUDNZD 983
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.3K
AUDNZD 765
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 36K
NZDCAD 25K
AUDNZD 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.77 EUR
Worst Trade: -54 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +25.23 EUR
Massima perdita consecutiva: -38.56 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US09-Live
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 40
Tickmill-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.58 × 385
ICMarketsSC-Live11
0.60 × 161
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 91
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 425
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 3
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.83 × 114
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.05 × 462
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 138
FusionMarkets-Demo
1.09 × 217
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 28
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 1082
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.35 × 20
94 più
Segnale provato a lungo termine che mi fa guadagnare soldi extra da molti anni con solo il 9% DD !!!!

Configurazione di più sistemi di trading che utilizzo da 5 anni ormai con una configurazione a rischio molto basso fatta per durare a lungo e avere un reddito stabile mentre dormo bene ;-)



L'account è iniziato a 2k al momento della pubblicazione (rimosso 7k4 appena prima della pubblicazione su un altro account per avere una configurazione chiara qui)
Non ci sono recensioni
