Bart Anna R Vincke

Bachamontes

Bart Anna R Vincke
0 avis
Fiabilité
155 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 244%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 695
Bénéfice trades:
2 776 (75.12%)
Perte trades:
919 (24.87%)
Meilleure transaction:
179.77 EUR
Pire transaction:
-53.97 EUR
Bénéfice brut:
6 923.89 EUR (399 207 pips)
Perte brute:
-3 974.19 EUR (305 442 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (25.23 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
206.36 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
89.62%
Charge de dépôt maximale:
10.39%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
14.60
Longs trades:
1 783 (48.25%)
Courts trades:
1 912 (51.75%)
Facteur de profit:
1.74
Rendement attendu:
0.80 EUR
Bénéfice moyen:
2.49 EUR
Perte moyenne:
-4.32 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-38.56 EUR)
Perte consécutive maximale:
-202.01 EUR (5)
Croissance mensuelle:
0.74%
Prévision annuelle:
8.93%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.39 EUR
Maximal:
202.01 EUR (13.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.97% (168.13 EUR)
Par fonds propres:
44.00% (1 083.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1360
NZDCAD 1352
AUDNZD 983
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.3K
AUDNZD 765
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 36K
NZDCAD 25K
AUDNZD 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.77 EUR
Pire transaction: -54 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +25.23 EUR
Perte consécutive maximale: -38.56 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US09-Live
0.00 × 4
ICTrading-Live29
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 40
Tickmill-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.58 × 385
ICMarketsSC-Live11
0.60 × 161
ICMarketsSC-Live23
0.62 × 91
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 425
FusionMarkets-Live 2
0.67 × 3
TickmillUK-Live03
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.83 × 114
VantageInternational-Live 7
0.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.05 × 462
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 138
FusionMarkets-Demo
1.09 × 217
ICMarketsSC-Live19
1.11 × 28
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 1082
Tickmill-Live02
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.35 × 20
94 plus...
Signal prouvé à long terme qui me rapporte cet argent supplémentaire depuis de nombreuses années avec seulement 9% DD !!!!

Configuration de plusieurs systèmes de trading que j'utilise depuis 5 ans maintenant avec une configuration à très faible risque conçue pour durer longtemps et avoir des revenus stables tout en dormant bien ;-)

Le compte a démarré à 2k lors de la publication (supprimé 7k4 juste avant la publication sur un autre compte pour avoir une configuration claire ici)
Aucun avis
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 06:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.18 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.16 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.14 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.12 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 14:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 12:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 09:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 06:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.07 02:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 15:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 10:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 09:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.06.06 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.05 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bachamontes
30 USD par mois
244%
0
0
USD
5K
EUR
155
99%
3 695
75%
90%
1.74
0.80
EUR
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.