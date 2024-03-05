SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CR 2130R
Kam Ho Tong

CR 2130R

Kam Ho Tong
0 inceleme
82 hafta
0 / 0 USD
Ayda 44 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -10%
ICMarketsSC-Live31
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 038
Kârla kapanan işlemler:
1 275 (62.56%)
Zararla kapanan işlemler:
763 (37.44%)
En iyi işlem:
632.07 USD
En kötü işlem:
-761.13 USD
Brüt kâr:
10 074.24 USD (425 222 pips)
Brüt zarar:
-10 326.67 USD (380 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (84.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 006.93 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
79.85%
Maks. mevduat yükü:
24.38%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
904 (44.36%)
Satış işlemleri:
1 134 (55.64%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-13.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-885.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-885.33 USD (11)
Aylık büyüme:
-12.39%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
473.18 USD
Maksimum:
1 925.49 USD (78.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.22% (1 878.99 USD)
Varlığa göre:
47.43% (759.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 516
GBPUSD 489
USDCAD 386
AUDUSD 311
EURGBP 98
AUDCAD 83
NZDCAD 81
AUDNZD 59
USDCHF 15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 306
GBPUSD -788
USDCAD -441
AUDUSD 443
EURGBP 39
AUDCAD -96
NZDCAD 168
AUDNZD 103
USDCHF 13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 21K
GBPUSD -9.1K
USDCAD 28K
AUDUSD 14K
EURGBP -13K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 3.8K
USDCHF -3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +632.07 USD
En kötü işlem: -761 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +84.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -885.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.05 × 80
ICMarketsSC-Live10
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.11 × 235
XMTrading-Real 252
0.16 × 31
ICMarketsSC-Live27
0.17 × 155
VantageFXInternational-Live 6
0.20 × 5
MEXAtlantic-Real
0.24 × 302
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 44
VantageFXInternational-Live 8
0.27 × 121
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live18
0.32 × 176
ForexTimeFXTM-ECN2
0.33 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 176
Tickmill-Live05
0.47 × 106
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 28
VantageFXInternational-Live 2
0.90 × 307
ICMarketsSC-Live31
0.97 × 1998
Coinexx-Live
1.00 × 1
TurnkeyGlobal-Live
1.10 × 68
ICMarketsSC-Live20
1.11 × 817
49 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
DEMO
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 528 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 09:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.11 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 11:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CR 2130R
Ayda 44 USD
-10%
0
0
USD
1.9K
USD
82
99%
2 038
62%
80%
0.97
-0.12
USD
66%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.