- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 038
Kârla kapanan işlemler:
1 275 (62.56%)
Zararla kapanan işlemler:
763 (37.44%)
En iyi işlem:
632.07 USD
En kötü işlem:
-761.13 USD
Brüt kâr:
10 074.24 USD (425 222 pips)
Brüt zarar:
-10 326.67 USD (380 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (84.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 006.93 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
79.85%
Maks. mevduat yükü:
24.38%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
904 (44.36%)
Satış işlemleri:
1 134 (55.64%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-13.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-885.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-885.33 USD (11)
Aylık büyüme:
-12.39%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
473.18 USD
Maksimum:
1 925.49 USD (78.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.22% (1 878.99 USD)
Varlığa göre:
47.43% (759.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|516
|GBPUSD
|489
|USDCAD
|386
|AUDUSD
|311
|EURGBP
|98
|AUDCAD
|83
|NZDCAD
|81
|AUDNZD
|59
|USDCHF
|15
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|306
|GBPUSD
|-788
|USDCAD
|-441
|AUDUSD
|443
|EURGBP
|39
|AUDCAD
|-96
|NZDCAD
|168
|AUDNZD
|103
|USDCHF
|13
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|21K
|GBPUSD
|-9.1K
|USDCAD
|28K
|AUDUSD
|14K
|EURGBP
|-13K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|3.8K
|USDCHF
|-3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +632.07 USD
En kötü işlem: -761 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +84.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -885.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.05 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.11 × 235
|
XMTrading-Real 252
|0.16 × 31
|
ICMarketsSC-Live27
|0.17 × 155
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.20 × 5
|
MEXAtlantic-Real
|0.24 × 302
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 44
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.27 × 121
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live18
|0.32 × 176
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.33 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 176
|
Tickmill-Live05
|0.47 × 106
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 28
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.90 × 307
|
ICMarketsSC-Live31
|0.97 × 1998
|
Coinexx-Live
|1.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Live
|1.10 × 68
|
ICMarketsSC-Live20
|1.11 × 817
DEMO
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 44 USD
-10%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
82
99%
2 038
62%
80%
0.97
-0.12
USD
USD
66%
1:500