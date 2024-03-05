SignauxSections
Kam Ho Tong

CR 2130R

Kam Ho Tong
0 avis
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 44 USD par mois
croissance depuis 2024 -10%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 038
Bénéfice trades:
1 275 (62.56%)
Perte trades:
763 (37.44%)
Meilleure transaction:
632.07 USD
Pire transaction:
-761.13 USD
Bénéfice brut:
10 074.24 USD (425 222 pips)
Perte brute:
-10 326.67 USD (380 512 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (84.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 006.93 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
79.85%
Charge de dépôt maximale:
24.38%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
904 (44.36%)
Courts trades:
1 134 (55.64%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.12 USD
Bénéfice moyen:
7.90 USD
Perte moyenne:
-13.53 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-885.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-885.33 USD (11)
Croissance mensuelle:
-11.69%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
473.18 USD
Maximal:
1 925.49 USD (78.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.22% (1 878.99 USD)
Par fonds propres:
47.43% (759.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 516
GBPUSD 489
USDCAD 386
AUDUSD 311
EURGBP 98
AUDCAD 83
NZDCAD 81
AUDNZD 59
USDCHF 15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 306
GBPUSD -788
USDCAD -441
AUDUSD 443
EURGBP 39
AUDCAD -96
NZDCAD 168
AUDNZD 103
USDCHF 13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 21K
GBPUSD -9.1K
USDCAD 28K
AUDUSD 14K
EURGBP -13K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 3.8K
USDCHF -3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +632.07 USD
Pire transaction: -761 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +84.75 USD
Perte consécutive maximale: -885.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.05 × 80
ICMarketsSC-Live10
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.11 × 235
XMTrading-Real 252
0.16 × 31
ICMarketsSC-Live27
0.17 × 155
VantageFXInternational-Live 6
0.20 × 5
MEXAtlantic-Real
0.24 × 302
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 44
VantageFXInternational-Live 8
0.27 × 121
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live18
0.32 × 176
ForexTimeFXTM-ECN2
0.33 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 176
Tickmill-Live05
0.47 × 106
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 28
VantageFXInternational-Live 2
0.90 × 307
ICMarketsSC-Live31
0.97 × 1998
Coinexx-Live
1.00 × 1
TurnkeyGlobal-Live
1.10 × 68
ICMarketsSC-Live20
1.11 × 817
49 plus...
DEMO
Aucun avis
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 528 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 09:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.11 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 11:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
