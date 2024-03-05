Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo 0.00 × 2 VTMarkets-Live 0.00 × 3 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 TitanFX-01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.05 × 80 ICMarketsSC-Live10 0.08 × 12 ICMarketsSC-Live03 0.11 × 235 XMTrading-Real 252 0.16 × 31 ICMarketsSC-Live27 0.17 × 155 VantageFXInternational-Live 6 0.20 × 5 MEXAtlantic-Real 0.24 × 302 ICMarketsSC-Live09 0.27 × 44 VantageFXInternational-Live 8 0.27 × 121 ICMarketsSC-Live14 0.29 × 73 ICMarketsSC-Live18 0.32 × 176 ForexTimeFXTM-ECN2 0.33 × 52 ICMarketsSC-Live05 0.38 × 176 Tickmill-Live05 0.47 × 106 EagleFX-Live 0.52 × 96 ICMarketsSC-Live33 0.75 × 28 VantageFXInternational-Live 2 0.90 × 307 ICMarketsSC-Live31 0.97 × 1998 Coinexx-Live 1.00 × 1 TurnkeyGlobal-Live 1.10 × 68 ICMarketsSC-Live20 1.11 × 817 49 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou