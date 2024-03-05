SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CR 2130R
Kam Ho Tong

CR 2130R

Kam Ho Tong
0 recensioni
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 44 USD al mese
crescita dal 2024 -10%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 038
Profit Trade:
1 275 (62.56%)
Loss Trade:
763 (37.44%)
Best Trade:
632.07 USD
Worst Trade:
-761.13 USD
Profitto lordo:
10 074.24 USD (425 222 pips)
Perdita lorda:
-10 326.67 USD (380 512 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (84.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 006.93 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
79.85%
Massimo carico di deposito:
24.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
904 (44.36%)
Short Trade:
1 134 (55.64%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.12 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-13.53 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-885.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-885.33 USD (11)
Crescita mensile:
-12.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
473.18 USD
Massimale:
1 925.49 USD (78.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.22% (1 878.99 USD)
Per equità:
47.43% (759.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 516
GBPUSD 489
USDCAD 386
AUDUSD 311
EURGBP 98
AUDCAD 83
NZDCAD 81
AUDNZD 59
USDCHF 15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 306
GBPUSD -788
USDCAD -441
AUDUSD 443
EURGBP 39
AUDCAD -96
NZDCAD 168
AUDNZD 103
USDCHF 13
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 21K
GBPUSD -9.1K
USDCAD 28K
AUDUSD 14K
EURGBP -13K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 1.9K
AUDNZD 3.8K
USDCHF -3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +632.07 USD
Worst Trade: -761 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +84.75 USD
Massima perdita consecutiva: -885.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.05 × 80
ICMarketsSC-Live10
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.11 × 235
XMTrading-Real 252
0.16 × 31
ICMarketsSC-Live27
0.17 × 155
VantageFXInternational-Live 6
0.20 × 5
MEXAtlantic-Real
0.24 × 302
ICMarketsSC-Live09
0.27 × 44
VantageFXInternational-Live 8
0.27 × 121
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live18
0.32 × 176
ForexTimeFXTM-ECN2
0.33 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 176
Tickmill-Live05
0.47 × 106
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 28
VantageFXInternational-Live 2
0.90 × 307
ICMarketsSC-Live31
0.97 × 1998
Coinexx-Live
1.00 × 1
TurnkeyGlobal-Live
1.10 × 68
ICMarketsSC-Live20
1.11 × 817
49 più
DEMO
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 536 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 528 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 09:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.14 14:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.11 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.05 11:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
