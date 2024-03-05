- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 038
Profit Trade:
1 275 (62.56%)
Loss Trade:
763 (37.44%)
Best Trade:
632.07 USD
Worst Trade:
-761.13 USD
Profitto lordo:
10 074.24 USD (425 222 pips)
Perdita lorda:
-10 326.67 USD (380 512 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (84.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 006.93 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
79.85%
Massimo carico di deposito:
24.38%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
904 (44.36%)
Short Trade:
1 134 (55.64%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.12 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-13.53 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-885.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-885.33 USD (11)
Crescita mensile:
-12.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
473.18 USD
Massimale:
1 925.49 USD (78.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.22% (1 878.99 USD)
Per equità:
47.43% (759.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|516
|GBPUSD
|489
|USDCAD
|386
|AUDUSD
|311
|EURGBP
|98
|AUDCAD
|83
|NZDCAD
|81
|AUDNZD
|59
|USDCHF
|15
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|306
|GBPUSD
|-788
|USDCAD
|-441
|AUDUSD
|443
|EURGBP
|39
|AUDCAD
|-96
|NZDCAD
|168
|AUDNZD
|103
|USDCHF
|13
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|21K
|GBPUSD
|-9.1K
|USDCAD
|28K
|AUDUSD
|14K
|EURGBP
|-13K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|3.8K
|USDCHF
|-3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +632.07 USD
Worst Trade: -761 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +84.75 USD
Massima perdita consecutiva: -885.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.05 × 80
|
ICMarketsSC-Live10
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.11 × 235
|
XMTrading-Real 252
|0.16 × 31
|
ICMarketsSC-Live27
|0.17 × 155
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.20 × 5
|
MEXAtlantic-Real
|0.24 × 302
|
ICMarketsSC-Live09
|0.27 × 44
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.27 × 121
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live18
|0.32 × 176
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.33 × 52
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 176
|
Tickmill-Live05
|0.47 × 106
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 28
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.90 × 307
|
ICMarketsSC-Live31
|0.97 × 1998
|
Coinexx-Live
|1.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Live
|1.10 × 68
|
ICMarketsSC-Live20
|1.11 × 817
DEMO
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
44USD al mese
-10%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
82
99%
2 038
62%
80%
0.97
-0.12
USD
USD
66%
1:500