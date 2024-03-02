SinyallerBölümler
Liji Chen

Pepperstone

Liji Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
192 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 26%
Pepperstone-Edge08
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 156
Kârla kapanan işlemler:
2 118 (67.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 038 (32.89%)
En iyi işlem:
187.29 USD
En kötü işlem:
-108.85 USD
Brüt kâr:
15 827.33 USD (233 736 pips)
Brüt zarar:
-14 646.09 USD (181 027 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (157.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
620.18 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.22%
Maks. mevduat yükü:
19.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
1 595 (50.54%)
Satış işlemleri:
1 561 (49.46%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
7.47 USD
Ortalama zarar:
-14.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-349.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-349.89 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.12%
Yıllık tahmin:
-1.43%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 301.13 USD
Maksimum:
1 928.41 USD (34.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.35% (1 928.41 USD)
Varlığa göre:
57.05% (2 038.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 503
USDCAD 405
GBPUSD 350
EURCAD 347
GBPAUD 203
EURGBP 197
USDCHF 179
EURAUD 178
CHFJPY 155
AUDCAD 135
USDJPY 122
AUDUSD 111
GBPCAD 96
EURCHF 70
AUDCHF 45
XAUUSD 16
NZDCHF 16
NZDUSD 10
NZDCAD 6
AUDNZD 4
CADCHF 3
XAGUSD 2
EURNZD 2
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 696
USDCAD 187
GBPUSD -181
EURCAD 195
GBPAUD 350
EURGBP -83
USDCHF 367
EURAUD 147
CHFJPY -448
AUDCAD -145
USDJPY -404
AUDUSD 70
GBPCAD -22
EURCHF -13
AUDCHF 137
XAUUSD 199
NZDCHF 79
NZDUSD 54
NZDCAD 5
AUDNZD -1
CADCHF 10
XAGUSD -8
EURNZD -31
AUDJPY 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.2K
USDCAD 13K
GBPUSD 525
EURCAD 4.6K
GBPAUD 12K
EURGBP 1.3K
USDCHF 4.5K
EURAUD 2.5K
CHFJPY -2.3K
AUDCAD 638
USDJPY 99
AUDUSD 267
GBPCAD 3K
EURCHF 1.6K
AUDCHF 3.8K
XAUUSD 8.7K
NZDCHF 1.7K
NZDUSD 1.9K
NZDCAD 234
AUDNZD 208
CADCHF 423
XAGUSD -86
EURNZD -1K
AUDJPY 585
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +187.29 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +157.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -349.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
Tradeview-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 6
ICMarkets-Live05
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.04 × 57
ICMarkets-Live12
0.05 × 61
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
ICMarkets-Live02
0.14 × 36
81 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.10 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.20 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 15:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1149 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 08:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.24 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 01:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.10 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
