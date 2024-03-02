- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 156
Kârla kapanan işlemler:
2 118 (67.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 038 (32.89%)
En iyi işlem:
187.29 USD
En kötü işlem:
-108.85 USD
Brüt kâr:
15 827.33 USD (233 736 pips)
Brüt zarar:
-14 646.09 USD (181 027 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (157.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
620.18 USD (13)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.22%
Maks. mevduat yükü:
19.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
1 595 (50.54%)
Satış işlemleri:
1 561 (49.46%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
7.47 USD
Ortalama zarar:
-14.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-349.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-349.89 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.12%
Yıllık tahmin:
-1.43%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 301.13 USD
Maksimum:
1 928.41 USD (34.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.35% (1 928.41 USD)
Varlığa göre:
57.05% (2 038.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|503
|USDCAD
|405
|GBPUSD
|350
|EURCAD
|347
|GBPAUD
|203
|EURGBP
|197
|USDCHF
|179
|EURAUD
|178
|CHFJPY
|155
|AUDCAD
|135
|USDJPY
|122
|AUDUSD
|111
|GBPCAD
|96
|EURCHF
|70
|AUDCHF
|45
|XAUUSD
|16
|NZDCHF
|16
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|3
|XAGUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|696
|USDCAD
|187
|GBPUSD
|-181
|EURCAD
|195
|GBPAUD
|350
|EURGBP
|-83
|USDCHF
|367
|EURAUD
|147
|CHFJPY
|-448
|AUDCAD
|-145
|USDJPY
|-404
|AUDUSD
|70
|GBPCAD
|-22
|EURCHF
|-13
|AUDCHF
|137
|XAUUSD
|199
|NZDCHF
|79
|NZDUSD
|54
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|-1
|CADCHF
|10
|XAGUSD
|-8
|EURNZD
|-31
|AUDJPY
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.2K
|USDCAD
|13K
|GBPUSD
|525
|EURCAD
|4.6K
|GBPAUD
|12K
|EURGBP
|1.3K
|USDCHF
|4.5K
|EURAUD
|2.5K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDCAD
|638
|USDJPY
|99
|AUDUSD
|267
|GBPCAD
|3K
|EURCHF
|1.6K
|AUDCHF
|3.8K
|XAUUSD
|8.7K
|NZDCHF
|1.7K
|NZDUSD
|1.9K
|NZDCAD
|234
|AUDNZD
|208
|CADCHF
|423
|XAGUSD
|-86
|EURNZD
|-1K
|AUDJPY
|585
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +187.29 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +157.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -349.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 15
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 19
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.02 × 100
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.04 × 57
|
ICMarkets-Live12
|0.05 × 61
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
RoboForex-ECN-2
|0.13 × 132
|
ICMarkets-Live02
|0.14 × 36
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
192
98%
3 156
67%
91%
1.08
0.37
USD
USD
57%
1:200