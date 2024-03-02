SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pepperstone
Liji Chen

Pepperstone

Liji Chen
0 recensioni
Affidabilità
192 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 26%
Pepperstone-Edge08
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 156
Profit Trade:
2 118 (67.11%)
Loss Trade:
1 038 (32.89%)
Best Trade:
187.29 USD
Worst Trade:
-108.85 USD
Profitto lordo:
15 827.33 USD (233 736 pips)
Perdita lorda:
-14 646.09 USD (181 027 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (157.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
620.18 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
91.22%
Massimo carico di deposito:
19.55%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
1 595 (50.54%)
Short Trade:
1 561 (49.46%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
7.47 USD
Perdita media:
-14.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-349.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-349.89 USD (7)
Crescita mensile:
-0.12%
Previsione annuale:
-1.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 301.13 USD
Massimale:
1 928.41 USD (34.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.35% (1 928.41 USD)
Per equità:
57.05% (2 038.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 503
USDCAD 405
GBPUSD 350
EURCAD 347
GBPAUD 203
EURGBP 197
USDCHF 179
EURAUD 178
CHFJPY 155
AUDCAD 135
USDJPY 122
AUDUSD 111
GBPCAD 96
EURCHF 70
AUDCHF 45
XAUUSD 16
NZDCHF 16
NZDUSD 10
NZDCAD 6
AUDNZD 4
CADCHF 3
XAGUSD 2
EURNZD 2
AUDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 696
USDCAD 187
GBPUSD -181
EURCAD 195
GBPAUD 350
EURGBP -83
USDCHF 367
EURAUD 147
CHFJPY -448
AUDCAD -145
USDJPY -404
AUDUSD 70
GBPCAD -22
EURCHF -13
AUDCHF 137
XAUUSD 199
NZDCHF 79
NZDUSD 54
NZDCAD 5
AUDNZD -1
CADCHF 10
XAGUSD -8
EURNZD -31
AUDJPY 20
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.2K
USDCAD 13K
GBPUSD 525
EURCAD 4.6K
GBPAUD 12K
EURGBP 1.3K
USDCHF 4.5K
EURAUD 2.5K
CHFJPY -2.3K
AUDCAD 638
USDJPY 99
AUDUSD 267
GBPCAD 3K
EURCHF 1.6K
AUDCHF 3.8K
XAUUSD 8.7K
NZDCHF 1.7K
NZDUSD 1.9K
NZDCAD 234
AUDNZD 208
CADCHF 423
XAGUSD -86
EURNZD -1K
AUDJPY 585
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +187.29 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +157.75 USD
Massima perdita consecutiva: -349.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 15
ICMarketsEU-Live28
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 19
Tradeview-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 6
ICMarkets-Live05
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.02 × 100
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.04 × 57
ICMarkets-Live12
0.05 × 61
Pepperstone-Edge09
0.07 × 423
RoboForex-ECN-2
0.13 × 132
ICMarkets-Live02
0.14 × 36
81 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.10 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.20 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 15:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 06:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1149 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 08:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.24 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 01:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.10 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pepperstone
30USD al mese
26%
0
0
USD
4.9K
USD
192
98%
3 156
67%
91%
1.08
0.37
USD
57%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.