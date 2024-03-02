- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 156
Profit Trade:
2 118 (67.11%)
Loss Trade:
1 038 (32.89%)
Best Trade:
187.29 USD
Worst Trade:
-108.85 USD
Profitto lordo:
15 827.33 USD (233 736 pips)
Perdita lorda:
-14 646.09 USD (181 027 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (157.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
620.18 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
91.22%
Massimo carico di deposito:
19.55%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
1 595 (50.54%)
Short Trade:
1 561 (49.46%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
7.47 USD
Perdita media:
-14.11 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-349.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-349.89 USD (7)
Crescita mensile:
-0.12%
Previsione annuale:
-1.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 301.13 USD
Massimale:
1 928.41 USD (34.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.35% (1 928.41 USD)
Per equità:
57.05% (2 038.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|503
|USDCAD
|405
|GBPUSD
|350
|EURCAD
|347
|GBPAUD
|203
|EURGBP
|197
|USDCHF
|179
|EURAUD
|178
|CHFJPY
|155
|AUDCAD
|135
|USDJPY
|122
|AUDUSD
|111
|GBPCAD
|96
|EURCHF
|70
|AUDCHF
|45
|XAUUSD
|16
|NZDCHF
|16
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|3
|XAGUSD
|2
|EURNZD
|2
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|696
|USDCAD
|187
|GBPUSD
|-181
|EURCAD
|195
|GBPAUD
|350
|EURGBP
|-83
|USDCHF
|367
|EURAUD
|147
|CHFJPY
|-448
|AUDCAD
|-145
|USDJPY
|-404
|AUDUSD
|70
|GBPCAD
|-22
|EURCHF
|-13
|AUDCHF
|137
|XAUUSD
|199
|NZDCHF
|79
|NZDUSD
|54
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|-1
|CADCHF
|10
|XAGUSD
|-8
|EURNZD
|-31
|AUDJPY
|20
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.2K
|USDCAD
|13K
|GBPUSD
|525
|EURCAD
|4.6K
|GBPAUD
|12K
|EURGBP
|1.3K
|USDCHF
|4.5K
|EURAUD
|2.5K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDCAD
|638
|USDJPY
|99
|AUDUSD
|267
|GBPCAD
|3K
|EURCHF
|1.6K
|AUDCHF
|3.8K
|XAUUSD
|8.7K
|NZDCHF
|1.7K
|NZDUSD
|1.9K
|NZDCAD
|234
|AUDNZD
|208
|CADCHF
|423
|XAGUSD
|-86
|EURNZD
|-1K
|AUDJPY
|585
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +187.29 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +157.75 USD
Massima perdita consecutiva: -349.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 15
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 19
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.02 × 100
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.04 × 57
|
ICMarkets-Live12
|0.05 × 61
|
Pepperstone-Edge09
|0.07 × 423
|
RoboForex-ECN-2
|0.13 × 132
|
ICMarkets-Live02
|0.14 × 36
