Sinyaller / MetaTrader 4 / JESUS RLKS_8YR_1M_2M TMGM251
Yui Ming Wan

JESUS RLKS_8YR_1M_2M TMGM251

Yui Ming Wan
0 inceleme
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -43%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 219
Kârla kapanan işlemler:
4 063 (77.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 156 (22.15%)
En iyi işlem:
2 561.50 USD
En kötü işlem:
-1 259.17 USD
Brüt kâr:
33 777.63 USD (1 133 984 pips)
Brüt zarar:
-35 981.77 USD (1 151 433 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (48.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 601.44 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
98.04%
Maks. mevduat yükü:
59.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
2 549 (48.84%)
Satış işlemleri:
2 670 (51.16%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
8.31 USD
Ortalama zarar:
-31.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-12 842.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 842.83 USD (47)
Aylık büyüme:
1.90%
Yıllık tahmin:
23.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10 262.83 USD
Maksimum:
18 248.58 USD (65.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.83% (18 248.58 USD)
Varlığa göre:
88.53% (17 389.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 822
GBPAUD 730
EURUSD 528
EURJPY 435
GBPNZD 433
NZDUSD 358
USDSGD 328
AUDJPY 312
AUDUSD 306
AUDCHF 260
USDCHF 195
EURCHF 166
CHFJPY 126
AUDNZD 98
CADCHF 62
USDCAD 60
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 772
GBPAUD 220
EURUSD 921
EURJPY 241
GBPNZD 2.4K
NZDUSD 103
USDSGD 521
AUDJPY -6.4K
AUDUSD 1.6K
AUDCHF -4.3K
USDCHF 414
EURCHF 425
CHFJPY 24
AUDNZD 306
CADCHF 340
USDCAD 264
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 32K
GBPAUD -13K
EURUSD 11K
EURJPY 6.6K
GBPNZD 9.5K
NZDUSD -19K
USDSGD 17K
AUDJPY -77K
AUDUSD 27K
AUDCHF -6.9K
USDCHF -7.9K
EURCHF 24K
CHFJPY -66K
AUDNZD 16K
CADCHF 22K
USDCAD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 561.50 USD
En kötü işlem: -1 259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 47
Maksimum ardışık kâr: +48.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 842.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.15 × 221
Exness-Real18
1.00 × 5
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JESUS RLKS_8YR_1M_2M TMGM251
Ayda 30 USD
-43%
0
0
USD
19K
USD
83
100%
5 219
77%
98%
0.93
-0.42
USD
89%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.