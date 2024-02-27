- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 219
Profit Trade:
4 063 (77.85%)
Loss Trade:
1 156 (22.15%)
Best Trade:
2 561.50 USD
Worst Trade:
-1 259.17 USD
Profitto lordo:
33 777.63 USD (1 133 984 pips)
Perdita lorda:
-35 981.77 USD (1 151 433 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (48.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 601.44 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
98.04%
Massimo carico di deposito:
59.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
2 549 (48.84%)
Short Trade:
2 670 (51.16%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
8.31 USD
Perdita media:
-31.13 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-12 842.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 842.83 USD (47)
Crescita mensile:
2.09%
Previsione annuale:
26.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 262.83 USD
Massimale:
18 248.58 USD (65.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.83% (18 248.58 USD)
Per equità:
88.53% (17 389.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|822
|GBPAUD
|730
|EURUSD
|528
|EURJPY
|435
|GBPNZD
|433
|NZDUSD
|358
|USDSGD
|328
|AUDJPY
|312
|AUDUSD
|306
|AUDCHF
|260
|USDCHF
|195
|EURCHF
|166
|CHFJPY
|126
|AUDNZD
|98
|CADCHF
|62
|USDCAD
|60
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|772
|GBPAUD
|220
|EURUSD
|921
|EURJPY
|241
|GBPNZD
|2.4K
|NZDUSD
|103
|USDSGD
|521
|AUDJPY
|-6.4K
|AUDUSD
|1.6K
|AUDCHF
|-4.3K
|USDCHF
|414
|EURCHF
|425
|CHFJPY
|24
|AUDNZD
|306
|CADCHF
|340
|USDCAD
|264
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|32K
|GBPAUD
|-13K
|EURUSD
|11K
|EURJPY
|6.6K
|GBPNZD
|9.5K
|NZDUSD
|-19K
|USDSGD
|17K
|AUDJPY
|-77K
|AUDUSD
|27K
|AUDCHF
|-6.9K
|USDCHF
|-7.9K
|EURCHF
|24K
|CHFJPY
|-66K
|AUDNZD
|16K
|CADCHF
|22K
|USDCAD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 561.50 USD
Worst Trade: -1 259 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 47
Massimo profitto consecutivo: +48.84 USD
Massima perdita consecutiva: -12 842.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 10
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.15 × 221
|
Exness-Real18
|1.00 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-43%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
83
100%
5 219
77%
98%
0.93
-0.42
USD
USD
89%
1:500