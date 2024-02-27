SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JESUS RLKS_8YR_1M_2M TMGM251
Yui Ming Wan

JESUS RLKS_8YR_1M_2M TMGM251

Yui Ming Wan
0 recensioni
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -43%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 219
Profit Trade:
4 063 (77.85%)
Loss Trade:
1 156 (22.15%)
Best Trade:
2 561.50 USD
Worst Trade:
-1 259.17 USD
Profitto lordo:
33 777.63 USD (1 133 984 pips)
Perdita lorda:
-35 981.77 USD (1 151 433 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (48.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 601.44 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
98.04%
Massimo carico di deposito:
59.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
2 549 (48.84%)
Short Trade:
2 670 (51.16%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
8.31 USD
Perdita media:
-31.13 USD
Massime perdite consecutive:
47 (-12 842.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 842.83 USD (47)
Crescita mensile:
2.09%
Previsione annuale:
26.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 262.83 USD
Massimale:
18 248.58 USD (65.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.83% (18 248.58 USD)
Per equità:
88.53% (17 389.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 822
GBPAUD 730
EURUSD 528
EURJPY 435
GBPNZD 433
NZDUSD 358
USDSGD 328
AUDJPY 312
AUDUSD 306
AUDCHF 260
USDCHF 195
EURCHF 166
CHFJPY 126
AUDNZD 98
CADCHF 62
USDCAD 60
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 772
GBPAUD 220
EURUSD 921
EURJPY 241
GBPNZD 2.4K
NZDUSD 103
USDSGD 521
AUDJPY -6.4K
AUDUSD 1.6K
AUDCHF -4.3K
USDCHF 414
EURCHF 425
CHFJPY 24
AUDNZD 306
CADCHF 340
USDCAD 264
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 32K
GBPAUD -13K
EURUSD 11K
EURJPY 6.6K
GBPNZD 9.5K
NZDUSD -19K
USDSGD 17K
AUDJPY -77K
AUDUSD 27K
AUDCHF -6.9K
USDCHF -7.9K
EURCHF 24K
CHFJPY -66K
AUDNZD 16K
CADCHF 22K
USDCAD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 561.50 USD
Worst Trade: -1 259 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 47
Massimo profitto consecutivo: +48.84 USD
Massima perdita consecutiva: -12 842.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.15 × 221
Exness-Real18
1.00 × 5
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.03.04 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 20:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 11:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 21:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 05:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 23:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 20:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JESUS RLKS_8YR_1M_2M TMGM251
30USD al mese
-43%
0
0
USD
19K
USD
83
100%
5 219
77%
98%
0.93
-0.42
USD
89%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.