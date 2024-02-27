SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JESUS RLKS_8YR_1M_2M TMGM251
Yui Ming Wan

JESUS RLKS_8YR_1M_2M TMGM251

Yui Ming Wan
0 avis
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -43%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 218
Bénéfice trades:
4 062 (77.84%)
Perte trades:
1 156 (22.15%)
Meilleure transaction:
2 561.50 USD
Pire transaction:
-1 259.17 USD
Bénéfice brut:
33 776.01 USD (1 133 705 pips)
Perte brute:
-35 981.77 USD (1 151 433 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (48.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 601.44 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
98.04%
Charge de dépôt maximale:
59.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.12
Longs trades:
2 548 (48.83%)
Courts trades:
2 670 (51.17%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.42 USD
Bénéfice moyen:
8.32 USD
Perte moyenne:
-31.13 USD
Pertes consécutives maximales:
47 (-12 842.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 842.83 USD (47)
Croissance mensuelle:
2.22%
Prévision annuelle:
26.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 262.83 USD
Maximal:
18 248.58 USD (65.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.83% (18 248.58 USD)
Par fonds propres:
88.53% (17 389.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 822
GBPAUD 730
EURUSD 528
EURJPY 435
GBPNZD 432
NZDUSD 358
USDSGD 328
AUDJPY 312
AUDUSD 306
AUDCHF 260
USDCHF 195
EURCHF 166
CHFJPY 126
AUDNZD 98
CADCHF 62
USDCAD 60
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 772
GBPAUD 220
EURUSD 921
EURJPY 241
GBPNZD 2.4K
NZDUSD 103
USDSGD 521
AUDJPY -6.4K
AUDUSD 1.6K
AUDCHF -4.3K
USDCHF 414
EURCHF 425
CHFJPY 24
AUDNZD 306
CADCHF 340
USDCAD 264
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 32K
GBPAUD -13K
EURUSD 11K
EURJPY 6.6K
GBPNZD 9.2K
NZDUSD -19K
USDSGD 17K
AUDJPY -77K
AUDUSD 27K
AUDCHF -6.9K
USDCHF -7.9K
EURCHF 24K
CHFJPY -66K
AUDNZD 16K
CADCHF 22K
USDCAD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 561.50 USD
Pire transaction: -1 259 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 47
Bénéfice consécutif maximal: +48.84 USD
Perte consécutive maximale: -12 842.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.15 × 221
Exness-Real18
1.00 × 5
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.03.04 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 20:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 11:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 21:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 05:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 23:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 22:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 20:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JESUS RLKS_8YR_1M_2M TMGM251
30 USD par mois
-43%
0
0
USD
19K
USD
83
100%
5 218
77%
98%
0.93
-0.42
USD
89%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.