Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_M1_M2 TMGM249

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 94%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 807
Kârla kapanan işlemler:
3 683 (76.61%)
Zararla kapanan işlemler:
1 124 (23.38%)
En iyi işlem:
2 270.45 USD
En kötü işlem:
-443.91 USD
Brüt kâr:
42 303.23 USD (1 039 585 pips)
Brüt zarar:
-26 456.07 USD (966 197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (82.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 062.23 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
2 391 (49.74%)
Satış işlemleri:
2 416 (50.26%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
3.30 USD
Ortalama kâr:
11.49 USD
Ortalama zarar:
-23.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 643.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 643.01 USD (9)
Aylık büyüme:
1.91%
Yıllık tahmin:
21.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 976.07 USD (11.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.99% (3 976.07 USD)
Varlığa göre:
63.94% (13 134.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1173
AUDCAD 949
GBPNZD 451
NZDUSD 414
EURJPY 412
EURUSD 319
AUDUSD 273
AUDNZD 197
AUDCHF 186
USDSGD 137
AUDJPY 112
USDCAD 82
CADCHF 55
EURCHF 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.8K
AUDCAD 2.1K
GBPNZD 1.8K
NZDUSD 461
EURJPY 336
EURUSD 1.3K
AUDUSD 3K
AUDNZD 1.6K
AUDCHF 1.3K
USDSGD 377
AUDJPY 897
USDCAD -309
CADCHF 790
EURCHF 470
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -33K
AUDCAD 26K
GBPNZD -9.9K
NZDUSD -27K
EURJPY 21K
EURUSD 26K
AUDUSD 38K
AUDNZD 26K
AUDCHF 12K
USDSGD 24K
AUDJPY -37K
USDCAD -9.7K
CADCHF 11K
EURCHF 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 270.45 USD
En kötü işlem: -444 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +82.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 643.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.20 × 162
Exness-Real18
1.25 × 4
İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.