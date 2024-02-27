SignauxSections
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_M1_M2 TMGM249

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 94%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 806
Bénéfice trades:
3 682 (76.61%)
Perte trades:
1 124 (23.39%)
Meilleure transaction:
2 270.45 USD
Pire transaction:
-443.91 USD
Bénéfice brut:
42 302.87 USD (1 039 530 pips)
Perte brute:
-26 456.07 USD (966 197 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (82.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 062.23 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.12%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
3.99
Longs trades:
2 390 (49.73%)
Courts trades:
2 416 (50.27%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
3.30 USD
Bénéfice moyen:
11.49 USD
Perte moyenne:
-23.54 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-2 643.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 643.01 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 976.07 USD (11.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.99% (3 976.07 USD)
Par fonds propres:
63.94% (13 134.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1172
AUDCAD 949
GBPNZD 451
NZDUSD 414
EURJPY 412
EURUSD 319
AUDUSD 273
AUDNZD 197
AUDCHF 186
USDSGD 137
AUDJPY 112
USDCAD 82
CADCHF 55
EURCHF 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.8K
AUDCAD 2.1K
GBPNZD 1.8K
NZDUSD 461
EURJPY 336
EURUSD 1.3K
AUDUSD 3K
AUDNZD 1.6K
AUDCHF 1.3K
USDSGD 377
AUDJPY 897
USDCAD -309
CADCHF 790
EURCHF 470
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -33K
AUDCAD 26K
GBPNZD -9.9K
NZDUSD -27K
EURJPY 21K
EURUSD 26K
AUDUSD 38K
AUDNZD 26K
AUDCHF 12K
USDSGD 24K
AUDJPY -37K
USDCAD -9.7K
CADCHF 11K
EURCHF 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 270.45 USD
Pire transaction: -444 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +82.17 USD
Perte consécutive maximale: -2 643.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.20 × 162
Exness-Real18
1.25 × 4
Aucun avis
2025.04.23 22:01
No swaps are charged
2025.04.23 22:01
No swaps are charged
2025.04.22 21:59
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 00:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 13:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 12:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 08:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
STEVE RLKS_8YR_M1_M2 TMGM249
30 USD par mois
94%
0
0
USD
21K
USD
83
100%
4 806
76%
100%
1.59
3.30
USD
64%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.