Segnali / MetaTrader 4 / STEVE RLKS_8YR_M1_M2 TMGM249
Yui Ming Wan

STEVE RLKS_8YR_M1_M2 TMGM249

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 94%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 807
Profit Trade:
3 683 (76.61%)
Loss Trade:
1 124 (23.38%)
Best Trade:
2 270.45 USD
Worst Trade:
-443.91 USD
Profitto lordo:
42 303.23 USD (1 039 585 pips)
Perdita lorda:
-26 456.07 USD (966 197 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (82.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 062.23 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.12%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
2 391 (49.74%)
Short Trade:
2 416 (50.26%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
11.49 USD
Perdita media:
-23.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-2 643.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 643.01 USD (9)
Crescita mensile:
2.02%
Previsione annuale:
25.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 976.07 USD (11.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.99% (3 976.07 USD)
Per equità:
63.94% (13 134.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1173
AUDCAD 949
GBPNZD 451
NZDUSD 414
EURJPY 412
EURUSD 319
AUDUSD 273
AUDNZD 197
AUDCHF 186
USDSGD 137
AUDJPY 112
USDCAD 82
CADCHF 55
EURCHF 47
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.8K
AUDCAD 2.1K
GBPNZD 1.8K
NZDUSD 461
EURJPY 336
EURUSD 1.3K
AUDUSD 3K
AUDNZD 1.6K
AUDCHF 1.3K
USDSGD 377
AUDJPY 897
USDCAD -309
CADCHF 790
EURCHF 470
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -33K
AUDCAD 26K
GBPNZD -9.9K
NZDUSD -27K
EURJPY 21K
EURUSD 26K
AUDUSD 38K
AUDNZD 26K
AUDCHF 12K
USDSGD 24K
AUDJPY -37K
USDCAD -9.7K
CADCHF 11K
EURCHF 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 270.45 USD
Worst Trade: -444 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +82.17 USD
Massima perdita consecutiva: -2 643.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.20 × 162
Exness-Real18
1.25 × 4
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.