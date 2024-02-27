- Crescita
Trade:
4 807
Profit Trade:
3 683 (76.61%)
Loss Trade:
1 124 (23.38%)
Best Trade:
2 270.45 USD
Worst Trade:
-443.91 USD
Profitto lordo:
42 303.23 USD (1 039 585 pips)
Perdita lorda:
-26 456.07 USD (966 197 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (82.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 062.23 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.12%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
2 391 (49.74%)
Short Trade:
2 416 (50.26%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
3.30 USD
Profitto medio:
11.49 USD
Perdita media:
-23.54 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-2 643.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 643.01 USD (9)
Crescita mensile:
2.02%
Previsione annuale:
25.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 976.07 USD (11.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.99% (3 976.07 USD)
Per equità:
63.94% (13 134.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1173
|AUDCAD
|949
|GBPNZD
|451
|NZDUSD
|414
|EURJPY
|412
|EURUSD
|319
|AUDUSD
|273
|AUDNZD
|197
|AUDCHF
|186
|USDSGD
|137
|AUDJPY
|112
|USDCAD
|82
|CADCHF
|55
|EURCHF
|47
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.8K
|AUDCAD
|2.1K
|GBPNZD
|1.8K
|NZDUSD
|461
|EURJPY
|336
|EURUSD
|1.3K
|AUDUSD
|3K
|AUDNZD
|1.6K
|AUDCHF
|1.3K
|USDSGD
|377
|AUDJPY
|897
|USDCAD
|-309
|CADCHF
|790
|EURCHF
|470
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-33K
|AUDCAD
|26K
|GBPNZD
|-9.9K
|NZDUSD
|-27K
|EURJPY
|21K
|EURUSD
|26K
|AUDUSD
|38K
|AUDNZD
|26K
|AUDCHF
|12K
|USDSGD
|24K
|AUDJPY
|-37K
|USDCAD
|-9.7K
|CADCHF
|11K
|EURCHF
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 270.45 USD
Worst Trade: -444 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +82.17 USD
Massima perdita consecutiva: -2 643.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 8
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.20 × 162
|
Exness-Real18
|1.25 × 4
