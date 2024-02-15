- Crescita
Trade:
1 035
Profit Trade:
458 (44.25%)
Loss Trade:
577 (55.75%)
Best Trade:
125.86 USD
Worst Trade:
-62.77 USD
Profitto lordo:
7 080.90 USD (40 891 437 pips)
Perdita lorda:
-7 281.29 USD (41 624 892 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (135.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.63 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
41.70%
Massimo carico di deposito:
5.54%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
811 (78.36%)
Short Trade:
224 (21.64%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.19 USD
Profitto medio:
15.46 USD
Perdita media:
-12.62 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-245.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.50 USD (10)
Crescita mensile:
-9.12%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
606.94 USD
Massimale:
1 166.50 USD (164.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.61% (1 166.50 USD)
Per equità:
24.50% (47.31 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1035
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-734K
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
Best Trade: +125.86 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +135.78 USD
Massima perdita consecutiva: -245.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 18
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.09 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|21.97 × 181
Tracking account for Nexus Bitcoin Scalper: https://www.mql5.com/en/market/product/113000/
99USD al mese
90%
1
85K
USD
USD
2.3K
USD
USD
85
99%
1 035
44%
42%
0.97
-0.19
USD
USD
48%
1:500