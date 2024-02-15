SegnaliSezioni
Thang Chu

Nexus Bitcoin Scalper

Thang Chu
0 recensioni
Affidabilità
85 settimane
1 / 85K USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 90%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 035
Profit Trade:
458 (44.25%)
Loss Trade:
577 (55.75%)
Best Trade:
125.86 USD
Worst Trade:
-62.77 USD
Profitto lordo:
7 080.90 USD (40 891 437 pips)
Perdita lorda:
-7 281.29 USD (41 624 892 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (135.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
283.63 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
41.70%
Massimo carico di deposito:
5.54%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
811 (78.36%)
Short Trade:
224 (21.64%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.19 USD
Profitto medio:
15.46 USD
Perdita media:
-12.62 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-245.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-283.50 USD (10)
Crescita mensile:
-9.12%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
606.94 USD
Massimale:
1 166.50 USD (164.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.61% (1 166.50 USD)
Per equità:
24.50% (47.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1035
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -734K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.86 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +135.78 USD
Massima perdita consecutiva: -245.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsSC-MT5-4
2.09 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
21.97 × 181
Tracking account for Nexus Bitcoin Scalper: https://www.mql5.com/en/market/product/113000/
Non ci sono recensioni
2025.02.05 19:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 23:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.05 18:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.03 17:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.23 23:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.19 08:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.17 19:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.17 18:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.15 02:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.08 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.08 12:39
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.07 05:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.06 02:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.05 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.03 20:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.01 17:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.31 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.27 15:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.25 00:28
Share of days for 80% of growth is too low
