Hao Liu

S0202Li

Hao Liu
0 inceleme
81 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -28%
ICMarketsSC-Live08
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
84 (45.16%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (54.84%)
En iyi işlem:
188.13 USD
En kötü işlem:
-83.24 USD
Brüt kâr:
1 589.92 USD (150 786 pips)
Brüt zarar:
-1 700.51 USD (161 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (263.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
263.04 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
96.70%
Maks. mevduat yükü:
8.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
186 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.59 USD
Ortalama kâr:
18.93 USD
Ortalama zarar:
-16.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-227.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.60 USD (8)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
19.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
699.37 USD
Maksimum:
699.37 USD (49.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.96% (699.37 USD)
Varlığa göre:
10.73% (179.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 65
EURUSD 59
USDJPY 57
USDCAD 4
XAUUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 15
EURUSD 37
USDJPY -188
USDCAD 34
XAUUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 8.4K
EURUSD 9.4K
USDJPY -35K
USDCAD 4.9K
XAUUSD -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +188.13 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +263.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real08
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 13
VantageInternational-Live 22
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.08 × 190
ICMarketsSC-Live22
0.09 × 740
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 144
EGlobalTrade-Classic3
0.20 × 25
FusionMarkets-Live 2
0.26 × 81
OxSecurities-Live
0.29 × 166
ICTrading-Live29
0.36 × 845
ICMarketsSC-Live24
0.37 × 3116
MonetaMarkets-Live01
0.50 × 4
Tickmill-Live10
0.53 × 43
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 229
Exness-Real7
0.56 × 101
Exness-Real24
0.60 × 10
Exness-Real28
0.60 × 151
STARTRADERINTL-Live
0.64 × 95
RoboForex-ECN-3
0.72 × 1009
HFMarketsSV-Live Server 3
0.75 × 4
İnceleme yok
2025.09.16 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.11 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 20:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 02:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
S0202Li
Ayda 30 USD
-28%
0
0
USD
2K
USD
81
0%
186
45%
97%
0.93
-0.59
USD
49%
1:200
Kopyala

