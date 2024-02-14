- Büyüme
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
84 (45.16%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (54.84%)
En iyi işlem:
188.13 USD
En kötü işlem:
-83.24 USD
Brüt kâr:
1 589.92 USD (150 786 pips)
Brüt zarar:
-1 700.51 USD (161 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (263.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
263.04 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
96.70%
Maks. mevduat yükü:
8.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
19 gün
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
186 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.59 USD
Ortalama kâr:
18.93 USD
Ortalama zarar:
-16.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-227.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.60 USD (8)
Aylık büyüme:
1.57%
Yıllık tahmin:
19.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
699.37 USD
Maksimum:
699.37 USD (49.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.96% (699.37 USD)
Varlığa göre:
10.73% (179.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|59
|USDJPY
|57
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|37
|USDJPY
|-188
|USDCAD
|34
|XAUUSD
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|8.4K
|EURUSD
|9.4K
|USDJPY
|-35K
|USDCAD
|4.9K
|XAUUSD
|-84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +188.13 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +263.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.08 × 190
|
ICMarketsSC-Live22
|0.09 × 740
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 144
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.20 × 25
|
FusionMarkets-Live 2
|0.26 × 81
|
OxSecurities-Live
|0.29 × 166
|
ICTrading-Live29
|0.36 × 845
|
ICMarketsSC-Live24
|0.37 × 3116
|
MonetaMarkets-Live01
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.53 × 43
|
ICMarketsSC-Live11
|0.54 × 229
|
Exness-Real7
|0.56 × 101
|
Exness-Real24
|0.60 × 10
|
Exness-Real28
|0.60 × 151
|
STARTRADERINTL-Live
|0.64 × 95
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 1009
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.75 × 4
