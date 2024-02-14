Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real08 0.00 × 17 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live11 0.00 × 13 VantageInternational-Live 22 0.00 × 4 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.08 × 190 ICMarketsSC-Live22 0.09 × 740 ICMarketsSC-Live16 0.19 × 144 EGlobalTrade-Classic3 0.20 × 25 FusionMarkets-Live 2 0.26 × 81 OxSecurities-Live 0.29 × 166 ICTrading-Live29 0.36 × 845 ICMarketsSC-Live24 0.37 × 3116 MonetaMarkets-Live01 0.50 × 4 Tickmill-Live10 0.53 × 43 ICMarketsSC-Live11 0.54 × 229 Exness-Real7 0.56 × 101 Exness-Real24 0.60 × 10 Exness-Real28 0.60 × 151 STARTRADERINTL-Live 0.64 × 95 RoboForex-ECN-3 0.72 × 1009 HFMarketsSV-Live Server 3 0.75 × 4 83 daha fazla...