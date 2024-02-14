- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
84 (45.16%)
Loss Trade:
102 (54.84%)
Best Trade:
188.13 USD
Worst Trade:
-83.24 USD
Profitto lordo:
1 589.92 USD (150 786 pips)
Perdita lorda:
-1 700.51 USD (161 957 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (263.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
263.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
96.70%
Massimo carico di deposito:
8.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
186 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.59 USD
Profitto medio:
18.93 USD
Perdita media:
-16.67 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-227.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.60 USD (8)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
19.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
699.37 USD
Massimale:
699.37 USD (49.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.96% (699.37 USD)
Per equità:
10.73% (179.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|59
|USDJPY
|57
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|37
|USDJPY
|-188
|USDCAD
|34
|XAUUSD
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|8.4K
|EURUSD
|9.4K
|USDJPY
|-35K
|USDCAD
|4.9K
|XAUUSD
|-84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +188.13 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +263.04 USD
Massima perdita consecutiva: -227.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.08 × 190
|
ICMarketsSC-Live22
|0.09 × 740
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 144
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.20 × 25
|
FusionMarkets-Live 2
|0.26 × 81
|
OxSecurities-Live
|0.29 × 166
|
ICTrading-Live29
|0.36 × 845
|
ICMarketsSC-Live24
|0.37 × 3116
|
MonetaMarkets-Live01
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live10
|0.53 × 43
|
ICMarketsSC-Live11
|0.54 × 229
|
Exness-Real7
|0.56 × 101
|
Exness-Real24
|0.60 × 10
|
Exness-Real28
|0.60 × 151
|
STARTRADERINTL-Live
|0.64 × 95
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 1009
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.75 × 4
