SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / S0202Li
Hao Liu

S0202Li

Hao Liu
0 recensioni
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -28%
ICMarketsSC-Live08
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
84 (45.16%)
Loss Trade:
102 (54.84%)
Best Trade:
188.13 USD
Worst Trade:
-83.24 USD
Profitto lordo:
1 589.92 USD (150 786 pips)
Perdita lorda:
-1 700.51 USD (161 957 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (263.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
263.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
96.70%
Massimo carico di deposito:
8.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
186 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.59 USD
Profitto medio:
18.93 USD
Perdita media:
-16.67 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-227.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-257.60 USD (8)
Crescita mensile:
1.57%
Previsione annuale:
19.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
699.37 USD
Massimale:
699.37 USD (49.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.96% (699.37 USD)
Per equità:
10.73% (179.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 65
EURUSD 59
USDJPY 57
USDCAD 4
XAUUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 15
EURUSD 37
USDJPY -188
USDCAD 34
XAUUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 8.4K
EURUSD 9.4K
USDJPY -35K
USDCAD 4.9K
XAUUSD -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +188.13 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +263.04 USD
Massima perdita consecutiva: -227.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real08
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 13
VantageInternational-Live 22
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.08 × 190
ICMarketsSC-Live22
0.09 × 740
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 144
EGlobalTrade-Classic3
0.20 × 25
FusionMarkets-Live 2
0.26 × 81
OxSecurities-Live
0.29 × 166
ICTrading-Live29
0.36 × 845
ICMarketsSC-Live24
0.37 × 3116
MonetaMarkets-Live01
0.50 × 4
Tickmill-Live10
0.53 × 43
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 229
Exness-Real7
0.56 × 101
Exness-Real24
0.60 × 10
Exness-Real28
0.60 × 151
STARTRADERINTL-Live
0.64 × 95
RoboForex-ECN-3
0.72 × 1009
HFMarketsSV-Live Server 3
0.75 × 4
83 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.16 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.11 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 20:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 02:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
S0202Li
30USD al mese
-28%
0
0
USD
2K
USD
81
0%
186
45%
97%
0.93
-0.59
USD
49%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.