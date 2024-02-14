SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / S0202Li
Hao Liu

S0202Li

Hao Liu
0 avis
81 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -28%
ICMarketsSC-Live08
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
84 (45.16%)
Perte trades:
102 (54.84%)
Meilleure transaction:
188.13 USD
Pire transaction:
-83.24 USD
Bénéfice brut:
1 589.92 USD (150 786 pips)
Perte brute:
-1 700.51 USD (161 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (263.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
263.04 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
96.70%
Charge de dépôt maximale:
8.79%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
19 jours
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
186 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.59 USD
Bénéfice moyen:
18.93 USD
Perte moyenne:
-16.67 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-227.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-257.60 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.57%
Prévision annuelle:
19.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
699.37 USD
Maximal:
699.37 USD (49.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.96% (699.37 USD)
Par fonds propres:
10.73% (179.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 65
EURUSD 59
USDJPY 57
USDCAD 4
XAUUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 15
EURUSD 37
USDJPY -188
USDCAD 34
XAUUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 8.4K
EURUSD 9.4K
USDJPY -35K
USDCAD 4.9K
XAUUSD -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +188.13 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +263.04 USD
Perte consécutive maximale: -227.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real08
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 13
VantageInternational-Live 22
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.08 × 190
ICMarketsSC-Live22
0.09 × 740
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 144
EGlobalTrade-Classic3
0.20 × 25
FusionMarkets-Live 2
0.26 × 81
OxSecurities-Live
0.29 × 166
ICTrading-Live29
0.36 × 845
ICMarketsSC-Live24
0.37 × 3116
MonetaMarkets-Live01
0.50 × 4
Tickmill-Live10
0.53 × 43
ICMarketsSC-Live11
0.54 × 229
Exness-Real7
0.56 × 101
Exness-Real24
0.60 × 10
Exness-Real28
0.60 × 151
STARTRADERINTL-Live
0.64 × 95
RoboForex-ECN-3
0.72 × 1009
HFMarketsSV-Live Server 3
0.75 × 4
83 plus...
Aucun avis
2025.09.16 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 04:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.11 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.28 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.06 20:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 15:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.19 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 02:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copier

