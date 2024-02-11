SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CadPrime
Gilberto Virginio De Castro Filho

CadPrime

Gilberto Virginio De Castro Filho
0 inceleme
Güvenilirlik
150 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 35%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 200
Kârla kapanan işlemler:
843 (70.25%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (29.75%)
En iyi işlem:
150.05 USD
En kötü işlem:
-163.51 USD
Brüt kâr:
4 273.95 USD (419 070 pips)
Brüt zarar:
-3 802.96 USD (271 129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (43.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.45 USD (29)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
90.25%
Maks. mevduat yükü:
10.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
615 (51.25%)
Satış işlemleri:
585 (48.75%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
5.07 USD
Ortalama zarar:
-10.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-533.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-596.62 USD (6)
Aylık büyüme:
14.17%
Yıllık tahmin:
174.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
607.90 USD
Maksimum:
1 286.76 USD (76.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.17% (1 286.76 USD)
Varlığa göre:
31.25% (630.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 591
GBPUSD 223
AUDCAD 150
NZDCAD 137
AUDNZD 72
XAUUSD 22
BTCUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 110
GBPUSD 246
AUDCAD 78
NZDCAD 60
AUDNZD 27
XAUUSD -59
BTCUSD 9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 20K
GBPUSD 8K
AUDCAD -460
NZDCAD 335
AUDNZD 1K
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 120K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150.05 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +43.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -533.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 3
ForexExchangeCoLtd-Live1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.30 × 54
ICMarkets-Live14
0.39 × 31
ICMarkets-Live12
0.44 × 27
ICMarketsSC-Live20
0.58 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.61 × 46
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 6
0.67 × 3
ICMarkets-Live16
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.83 × 6
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.87 × 94
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 91
ICMarkets-Live22
0.94 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.94 × 288
ICMarketsSC-Live27
1.06 × 64
ZealCapitalMarketSC-Live
1.09 × 22
133 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
UsdCad trading EA
İnceleme yok
2025.04.15 23:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 882 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 02:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.03 15:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 13:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.19 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.17 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.26 13:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.08.05 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.31 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.15 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.11 08:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.78% of days out of 450 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CadPrime
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
2.8K
USD
150
99%
1 200
70%
90%
1.12
0.39
USD
46%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.