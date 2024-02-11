- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 200
Kârla kapanan işlemler:
843 (70.25%)
Zararla kapanan işlemler:
357 (29.75%)
En iyi işlem:
150.05 USD
En kötü işlem:
-163.51 USD
Brüt kâr:
4 273.95 USD (419 070 pips)
Brüt zarar:
-3 802.96 USD (271 129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (43.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.45 USD (29)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
90.25%
Maks. mevduat yükü:
10.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
615 (51.25%)
Satış işlemleri:
585 (48.75%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
5.07 USD
Ortalama zarar:
-10.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-533.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-596.62 USD (6)
Aylık büyüme:
14.17%
Yıllık tahmin:
174.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
607.90 USD
Maksimum:
1 286.76 USD (76.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.17% (1 286.76 USD)
Varlığa göre:
31.25% (630.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|591
|GBPUSD
|223
|AUDCAD
|150
|NZDCAD
|137
|AUDNZD
|72
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|110
|GBPUSD
|246
|AUDCAD
|78
|NZDCAD
|60
|AUDNZD
|27
|XAUUSD
|-59
|BTCUSD
|9
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|20K
|GBPUSD
|8K
|AUDCAD
|-460
|NZDCAD
|335
|AUDNZD
|1K
|XAUUSD
|-1.2K
|BTCUSD
|120K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +150.05 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +43.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -533.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 3
|
ForexExchangeCoLtd-Live1
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.30 × 54
|
ICMarkets-Live14
|0.39 × 31
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 27
|
ICMarketsSC-Live20
|0.58 × 26
|
ICMarketsEU-Live17
|0.61 × 46
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.70 × 64
|
Tickmill-Live05
|0.83 × 6
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.87 × 94
|
ICMarketsSC-Live22
|0.88 × 91
|
ICMarkets-Live22
|0.94 × 144
|
ICMarketsSC-Live08
|0.94 × 288
|
ICMarketsSC-Live27
|1.06 × 64
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|1.09 × 22
UsdCad trading EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
150
99%
1 200
70%
90%
1.12
0.39
USD
USD
46%
1:500