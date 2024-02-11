SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CadPrime
Gilberto Virginio De Castro Filho

CadPrime

Gilberto Virginio De Castro Filho
0 recensioni
Affidabilità
150 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 35%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 200
Profit Trade:
843 (70.25%)
Loss Trade:
357 (29.75%)
Best Trade:
150.05 USD
Worst Trade:
-163.51 USD
Profitto lordo:
4 273.95 USD (419 070 pips)
Perdita lorda:
-3 802.96 USD (271 129 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (43.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.45 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
90.25%
Massimo carico di deposito:
10.21%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
615 (51.25%)
Short Trade:
585 (48.75%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
5.07 USD
Perdita media:
-10.65 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-533.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-596.62 USD (6)
Crescita mensile:
14.17%
Previsione annuale:
174.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
607.90 USD
Massimale:
1 286.76 USD (76.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.17% (1 286.76 USD)
Per equità:
31.25% (630.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 591
GBPUSD 223
AUDCAD 150
NZDCAD 137
AUDNZD 72
XAUUSD 22
BTCUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 110
GBPUSD 246
AUDCAD 78
NZDCAD 60
AUDNZD 27
XAUUSD -59
BTCUSD 9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 20K
GBPUSD 8K
AUDCAD -460
NZDCAD 335
AUDNZD 1K
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 120K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.05 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.76 USD
Massima perdita consecutiva: -533.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 3
ForexExchangeCoLtd-Live1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.30 × 54
ICMarkets-Live14
0.39 × 31
ICMarkets-Live12
0.44 × 27
ICMarketsSC-Live20
0.58 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.61 × 46
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 6
0.67 × 3
ICMarkets-Live16
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.83 × 6
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.87 × 94
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 91
ICMarkets-Live22
0.94 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.94 × 288
ICMarketsSC-Live27
1.06 × 64
ZealCapitalMarketSC-Live
1.09 × 22
133 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
UsdCad trading EA
Non ci sono recensioni
2025.04.15 23:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 882 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 02:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.03 15:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 13:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.19 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.17 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.26 13:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.08.05 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.31 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.15 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.11 08:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.78% of days out of 450 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CadPrime
30USD al mese
35%
0
0
USD
2.8K
USD
150
99%
1 200
70%
90%
1.12
0.39
USD
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.