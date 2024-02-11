SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CadPrime
Gilberto Virginio De Castro Filho

CadPrime

Gilberto Virginio De Castro Filho
0 avis
Fiabilité
150 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 35%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 198
Bénéfice trades:
842 (70.28%)
Perte trades:
356 (29.72%)
Meilleure transaction:
150.05 USD
Pire transaction:
-163.51 USD
Bénéfice brut:
4 272.34 USD (418 837 pips)
Perte brute:
-3 802.09 USD (271 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (43.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
183.45 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
90.25%
Charge de dépôt maximale:
10.21%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
613 (51.17%)
Courts trades:
585 (48.83%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
5.07 USD
Perte moyenne:
-10.68 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-533.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-596.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
14.34%
Prévision annuelle:
174.61%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
607.90 USD
Maximal:
1 286.76 USD (76.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.17% (1 286.76 USD)
Par fonds propres:
31.25% (630.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 591
GBPUSD 223
AUDCAD 148
NZDCAD 137
AUDNZD 72
XAUUSD 22
BTCUSD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 110
GBPUSD 246
AUDCAD 77
NZDCAD 60
AUDNZD 27
XAUUSD -59
BTCUSD 9
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 20K
GBPUSD 8K
AUDCAD -581
NZDCAD 335
AUDNZD 1K
XAUUSD -1.2K
BTCUSD 120K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +150.05 USD
Pire transaction: -164 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +43.76 USD
Perte consécutive maximale: -533.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 3
ForexExchangeCoLtd-Live1
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.30 × 54
ICMarkets-Live14
0.39 × 31
ICMarkets-Live12
0.44 × 27
ICMarketsSC-Live20
0.58 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.61 × 46
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 6
0.67 × 3
ICMarkets-Live16
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.83 × 6
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.87 × 94
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 91
ICMarkets-Live22
0.94 × 144
ICMarketsSC-Live08
0.94 × 288
ICMarketsSC-Live27
1.06 × 64
ZealCapitalMarketSC-Live
1.09 × 22
133 plus...
UsdCad trading EA
Aucun avis
2025.04.15 23:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 882 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.20 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 02:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.01.03 15:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.19 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 13:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 16:28
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.19 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.17 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.26 13:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.08.05 08:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.31 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.15 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.11 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.11 08:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.78% of days out of 450 days of the signal's entire lifetime.
