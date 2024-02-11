Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ZeroMarkets-Live-1 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live4 0.00 × 3 ForexExchangeCoLtd-Live1 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live18 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live05 0.30 × 54 ICMarkets-Live14 0.39 × 31 ICMarkets-Live12 0.44 × 27 ICMarketsSC-Live20 0.58 × 26 ICMarketsEU-Live17 0.61 × 46 ICMarkets-Live23 0.67 × 3 VantageFXInternational-Live 6 0.67 × 3 ICMarkets-Live16 0.70 × 64 Tickmill-Live05 0.83 × 6 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.87 × 94 ICMarketsSC-Live22 0.88 × 91 ICMarkets-Live22 0.94 × 144 ICMarketsSC-Live08 0.94 × 288 ICMarketsSC-Live27 1.06 × 64 ZealCapitalMarketSC-Live 1.09 × 22 133 plus...