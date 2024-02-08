SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dudu Aircraft Carrier
Xue Mei

Dudu Aircraft Carrier

Xue Mei
0 inceleme
Güvenilirlik
92 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 534%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 699
Kârla kapanan işlemler:
871 (51.26%)
Zararla kapanan işlemler:
828 (48.73%)
En iyi işlem:
100.31 USD
En kötü işlem:
-65.64 USD
Brüt kâr:
8 480.50 USD (1 090 732 pips)
Brüt zarar:
-6 816.39 USD (867 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (60.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
369.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
92.44%
Maks. mevduat yükü:
7.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.64
Alış işlemleri:
1 153 (67.86%)
Satış işlemleri:
546 (32.14%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
9.74 USD
Ortalama zarar:
-8.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-122.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.38 USD (6)
Aylık büyüme:
16.25%
Yıllık tahmin:
197.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
456.64 USD (58.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.33% (456.64 USD)
Varlığa göre:
34.00% (214.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 505
GBPJPY 401
XAUUSD 355
XAUJPY 112
EURJPY 91
AUDUSD 33
NZDUSD 28
NZDJPY 22
AUDCHF 22
AUDJPY 21
NZDCHF 17
GBPCHF 12
USDCHF 12
GBPAUD 10
EURAUD 8
CADJPY 7
GBPNZD 6
CHFJPY 5
CADCHF 5
GBPUSD 4
EURCHF 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
EURUSD 4
GBPCAD 3
EURNZD 3
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 37
GBPJPY -173
XAUUSD 923
XAUJPY 726
EURJPY -70
AUDUSD 6
NZDUSD -5
NZDJPY 17
AUDCHF 51
AUDJPY 55
NZDCHF 5
GBPCHF 8
USDCHF 2
GBPAUD 11
EURAUD 13
CADJPY 15
GBPNZD 0
CHFJPY 19
CADCHF -6
GBPUSD 11
EURCHF 1
AUDCAD 9
NZDCAD 2
EURUSD 8
GBPCAD -6
EURNZD 11
AUDNZD -5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 8.4K
GBPJPY -23K
XAUUSD 101K
XAUJPY 112K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -66
NZDJPY 3.8K
AUDCHF 4.9K
AUDJPY 9.1K
NZDCHF 1.1K
GBPCHF 1.3K
USDCHF 614
GBPAUD 2K
EURAUD 2.2K
CADJPY 2.2K
GBPNZD 90
CHFJPY 3.2K
CADCHF -507
GBPUSD 1.1K
EURCHF 127
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 418
EURUSD 863
GBPCAD -766
EURNZD 1.8K
AUDNZD -774
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.31 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +60.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 23
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
FxPro.com-Real08
0.10 × 41
VantageInternational-Live 22
0.17 × 12
OxSecurities-Live
0.18 × 299
EGlobalTrade-Classic3
0.18 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.20 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 89
ICTrading-Live29
0.40 × 1704
Tickmill-Live10
0.42 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 273
ICMarketsSC-Live24
0.47 × 6169
RoboForex-ECN
0.51 × 375
ICMarketsSC-Live22
0.52 × 1284
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 794
ICMarketsSC-Live11
0.73 × 546
STARTRADERINTL-Live
0.75 × 165
MonetaMarkets-Live01
0.86 × 7
RoboForex-ECN-3
0.91 × 2025
ICMarketsSC-Live31
0.94 × 4881
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 688
VantageInternational-Live 9
0.97 × 1039
97 daha fazla...
-无马丁，网格等风险策略

-任何账户类型都可以，对点差无要求

-0.01手最大回撤250美金，建议500美金以上跟随


İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.