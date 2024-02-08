- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 699
Kârla kapanan işlemler:
871 (51.26%)
Zararla kapanan işlemler:
828 (48.73%)
En iyi işlem:
100.31 USD
En kötü işlem:
-65.64 USD
Brüt kâr:
8 480.50 USD (1 090 732 pips)
Brüt zarar:
-6 816.39 USD (867 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (60.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
369.25 USD (11)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
92.44%
Maks. mevduat yükü:
7.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.64
Alış işlemleri:
1 153 (67.86%)
Satış işlemleri:
546 (32.14%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
9.74 USD
Ortalama zarar:
-8.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-122.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.38 USD (6)
Aylık büyüme:
16.25%
Yıllık tahmin:
197.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
456.64 USD (58.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.33% (456.64 USD)
Varlığa göre:
34.00% (214.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|401
|XAUUSD
|355
|XAUJPY
|112
|EURJPY
|91
|AUDUSD
|33
|NZDUSD
|28
|NZDJPY
|22
|AUDCHF
|22
|AUDJPY
|21
|NZDCHF
|17
|GBPCHF
|12
|USDCHF
|12
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|8
|CADJPY
|7
|GBPNZD
|6
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|5
|GBPUSD
|4
|EURCHF
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|3
|EURNZD
|3
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|37
|GBPJPY
|-173
|XAUUSD
|923
|XAUJPY
|726
|EURJPY
|-70
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|17
|AUDCHF
|51
|AUDJPY
|55
|NZDCHF
|5
|GBPCHF
|8
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|13
|CADJPY
|15
|GBPNZD
|0
|CHFJPY
|19
|CADCHF
|-6
|GBPUSD
|11
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|8
|GBPCAD
|-6
|EURNZD
|11
|AUDNZD
|-5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|8.4K
|GBPJPY
|-23K
|XAUUSD
|101K
|XAUJPY
|112K
|EURJPY
|-9.1K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-66
|NZDJPY
|3.8K
|AUDCHF
|4.9K
|AUDJPY
|9.1K
|NZDCHF
|1.1K
|GBPCHF
|1.3K
|USDCHF
|614
|GBPAUD
|2K
|EURAUD
|2.2K
|CADJPY
|2.2K
|GBPNZD
|90
|CHFJPY
|3.2K
|CADCHF
|-507
|GBPUSD
|1.1K
|EURCHF
|127
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|418
|EURUSD
|863
|GBPCAD
|-766
|EURNZD
|1.8K
|AUDNZD
|-774
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.31 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +60.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 23
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real08
|0.10 × 41
|
VantageInternational-Live 22
|0.17 × 12
|
OxSecurities-Live
|0.18 × 299
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-Live25
|0.20 × 10
|
BlueberryMarkets-Live
|0.24 × 17
|
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 89
|
ICTrading-Live29
|0.40 × 1704
|
Tickmill-Live10
|0.42 × 85
|
ICMarketsSC-Live16
|0.46 × 273
|
ICMarketsSC-Live24
|0.47 × 6169
|
RoboForex-ECN
|0.51 × 375
|
ICMarketsSC-Live22
|0.52 × 1284
|
ICMarketsSC-Live23
|0.55 × 794
|
ICMarketsSC-Live11
|0.73 × 546
|
STARTRADERINTL-Live
|0.75 × 165
|
MonetaMarkets-Live01
|0.86 × 7
|
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 2025
|
ICMarketsSC-Live31
|0.94 × 4881
|
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 688
|
VantageInternational-Live 9
|0.97 × 1039
-无马丁，网格等风险策略
-任何账户类型都可以，对点差无要求
-0.01手最大回撤250美金，建议500美金以上跟随
