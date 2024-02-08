SegnaliSezioni
Xue Mei

Dudu Aircraft Carrier

0 recensioni
Affidabilità
92 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 534%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 699
Profit Trade:
871 (51.26%)
Loss Trade:
828 (48.73%)
Best Trade:
100.31 USD
Worst Trade:
-65.64 USD
Profitto lordo:
8 480.50 USD (1 090 732 pips)
Perdita lorda:
-6 816.39 USD (867 334 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (60.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
369.25 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
92.44%
Massimo carico di deposito:
7.84%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.64
Long Trade:
1 153 (67.86%)
Short Trade:
546 (32.14%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
9.74 USD
Perdita media:
-8.23 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-122.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.38 USD (6)
Crescita mensile:
16.69%
Previsione annuale:
202.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
456.64 USD (58.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.33% (456.64 USD)
Per equità:
34.00% (214.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 505
GBPJPY 401
XAUUSD 355
XAUJPY 112
EURJPY 91
AUDUSD 33
NZDUSD 28
NZDJPY 22
AUDCHF 22
AUDJPY 21
NZDCHF 17
GBPCHF 12
USDCHF 12
GBPAUD 10
EURAUD 8
CADJPY 7
GBPNZD 6
CHFJPY 5
CADCHF 5
GBPUSD 4
EURCHF 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
EURUSD 4
GBPCAD 3
EURNZD 3
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 37
GBPJPY -173
XAUUSD 923
XAUJPY 726
EURJPY -70
AUDUSD 6
NZDUSD -5
NZDJPY 17
AUDCHF 51
AUDJPY 55
NZDCHF 5
GBPCHF 8
USDCHF 2
GBPAUD 11
EURAUD 13
CADJPY 15
GBPNZD 0
CHFJPY 19
CADCHF -6
GBPUSD 11
EURCHF 1
AUDCAD 9
NZDCAD 2
EURUSD 8
GBPCAD -6
EURNZD 11
AUDNZD -5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 8.4K
GBPJPY -23K
XAUUSD 101K
XAUJPY 112K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -66
NZDJPY 3.8K
AUDCHF 4.9K
AUDJPY 9.1K
NZDCHF 1.1K
GBPCHF 1.3K
USDCHF 614
GBPAUD 2K
EURAUD 2.2K
CADJPY 2.2K
GBPNZD 90
CHFJPY 3.2K
CADCHF -507
GBPUSD 1.1K
EURCHF 127
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 418
EURUSD 863
GBPCAD -766
EURNZD 1.8K
AUDNZD -774
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.31 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +60.48 USD
Massima perdita consecutiva: -122.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 23
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
FxPro.com-Real08
0.10 × 41
VantageInternational-Live 22
0.17 × 12
OxSecurities-Live
0.18 × 299
EGlobalTrade-Classic3
0.18 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.20 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 89
ICTrading-Live29
0.40 × 1704
Tickmill-Live10
0.42 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 273
ICMarketsSC-Live24
0.47 × 6169
RoboForex-ECN
0.51 × 375
ICMarketsSC-Live22
0.52 × 1284
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 794
ICMarketsSC-Live11
0.73 × 546
STARTRADERINTL-Live
0.75 × 165
MonetaMarkets-Live01
0.86 × 7
RoboForex-ECN-3
0.91 × 2025
ICMarketsSC-Live31
0.94 × 4881
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 688
VantageInternational-Live 9
0.97 × 1039
-无马丁，网格等风险策略

-任何账户类型都可以，对点差无要求

-0.01手最大回撤250美金，建议500美金以上跟随


Non ci sono recensioni
2025.05.16 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.27 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 04:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.16 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.14 05:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.13 09:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.12 17:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.08 20:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.07 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.07 00:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.06 20:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.06 18:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.03 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.03 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.