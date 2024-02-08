- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 698
Bénéfice trades:
870 (51.23%)
Perte trades:
828 (48.76%)
Meilleure transaction:
100.31 USD
Pire transaction:
-65.64 USD
Bénéfice brut:
8 459.34 USD (1 088 557 pips)
Perte brute:
-6 816.39 USD (867 334 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (60.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
369.25 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
92.44%
Charge de dépôt maximale:
7.84%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
1 152 (67.84%)
Courts trades:
546 (32.16%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
9.72 USD
Perte moyenne:
-8.23 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-122.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.38 USD (6)
Croissance mensuelle:
15.44%
Prévision annuelle:
187.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
456.64 USD (58.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.33% (456.64 USD)
Par fonds propres:
34.00% (214.97 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|505
|GBPJPY
|401
|XAUUSD
|354
|XAUJPY
|112
|EURJPY
|91
|AUDUSD
|33
|NZDUSD
|28
|NZDJPY
|22
|AUDCHF
|22
|AUDJPY
|21
|NZDCHF
|17
|GBPCHF
|12
|USDCHF
|12
|GBPAUD
|10
|EURAUD
|8
|CADJPY
|7
|GBPNZD
|6
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|5
|GBPUSD
|4
|EURCHF
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|4
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|3
|EURNZD
|3
|AUDNZD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|37
|GBPJPY
|-173
|XAUUSD
|902
|XAUJPY
|726
|EURJPY
|-70
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|17
|AUDCHF
|51
|AUDJPY
|55
|NZDCHF
|5
|GBPCHF
|8
|USDCHF
|2
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|13
|CADJPY
|15
|GBPNZD
|0
|CHFJPY
|19
|CADCHF
|-6
|GBPUSD
|11
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|8
|GBPCAD
|-6
|EURNZD
|11
|AUDNZD
|-5
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|8.4K
|GBPJPY
|-23K
|XAUUSD
|99K
|XAUJPY
|112K
|EURJPY
|-9.1K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-66
|NZDJPY
|3.8K
|AUDCHF
|4.9K
|AUDJPY
|9.1K
|NZDCHF
|1.1K
|GBPCHF
|1.3K
|USDCHF
|614
|GBPAUD
|2K
|EURAUD
|2.2K
|CADJPY
|2.2K
|GBPNZD
|90
|CHFJPY
|3.2K
|CADCHF
|-507
|GBPUSD
|1.1K
|EURCHF
|127
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|418
|EURUSD
|863
|GBPCAD
|-766
|EURNZD
|1.8K
|AUDNZD
|-774
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +100.31 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +60.48 USD
Perte consécutive maximale: -122.65 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 23
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
FxPro.com-Real08
|0.10 × 41
VantageInternational-Live 22
|0.17 × 12
OxSecurities-Live
|0.18 × 299
EGlobalTrade-Classic3
|0.18 × 38
ICMarketsSC-Live25
|0.20 × 10
BlueberryMarkets-Live
|0.24 × 17
FusionMarkets-Live 2
|0.33 × 89
ICTrading-Live29
|0.40 × 1704
Tickmill-Live10
|0.42 × 85
ICMarketsSC-Live16
|0.46 × 273
ICMarketsSC-Live24
|0.47 × 6169
RoboForex-ECN
|0.51 × 375
ICMarketsSC-Live22
|0.52 × 1284
ICMarketsSC-Live23
|0.55 × 794
ICMarketsSC-Live11
|0.73 × 546
STARTRADERINTL-Live
|0.75 × 165
MonetaMarkets-Live01
|0.86 × 7
RoboForex-ECN-3
|0.91 × 2025
ICMarketsSC-Live31
|0.94 × 4881
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 688
VantageInternational-Live 9
|0.97 × 1039
-无马丁，网格等风险策略
-任何账户类型都可以，对点差无要求
-0.01手最大回撤250美金，建议500美金以上跟随
Aucun avis
