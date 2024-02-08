SignauxSections
Dudu Aircraft Carrier
Xue Mei

Dudu Aircraft Carrier

Xue Mei
0 avis
Fiabilité
92 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 527%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 698
Bénéfice trades:
870 (51.23%)
Perte trades:
828 (48.76%)
Meilleure transaction:
100.31 USD
Pire transaction:
-65.64 USD
Bénéfice brut:
8 459.34 USD (1 088 557 pips)
Perte brute:
-6 816.39 USD (867 334 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (60.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
369.25 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
92.44%
Charge de dépôt maximale:
7.84%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
1 152 (67.84%)
Courts trades:
546 (32.16%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
9.72 USD
Perte moyenne:
-8.23 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-122.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.38 USD (6)
Croissance mensuelle:
15.44%
Prévision annuelle:
187.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
456.64 USD (58.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.33% (456.64 USD)
Par fonds propres:
34.00% (214.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 505
GBPJPY 401
XAUUSD 354
XAUJPY 112
EURJPY 91
AUDUSD 33
NZDUSD 28
NZDJPY 22
AUDCHF 22
AUDJPY 21
NZDCHF 17
GBPCHF 12
USDCHF 12
GBPAUD 10
EURAUD 8
CADJPY 7
GBPNZD 6
CHFJPY 5
CADCHF 5
GBPUSD 4
EURCHF 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
EURUSD 4
GBPCAD 3
EURNZD 3
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 37
GBPJPY -173
XAUUSD 902
XAUJPY 726
EURJPY -70
AUDUSD 6
NZDUSD -5
NZDJPY 17
AUDCHF 51
AUDJPY 55
NZDCHF 5
GBPCHF 8
USDCHF 2
GBPAUD 11
EURAUD 13
CADJPY 15
GBPNZD 0
CHFJPY 19
CADCHF -6
GBPUSD 11
EURCHF 1
AUDCAD 9
NZDCAD 2
EURUSD 8
GBPCAD -6
EURNZD 11
AUDNZD -5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 8.4K
GBPJPY -23K
XAUUSD 99K
XAUJPY 112K
EURJPY -9.1K
AUDUSD 1.2K
NZDUSD -66
NZDJPY 3.8K
AUDCHF 4.9K
AUDJPY 9.1K
NZDCHF 1.1K
GBPCHF 1.3K
USDCHF 614
GBPAUD 2K
EURAUD 2.2K
CADJPY 2.2K
GBPNZD 90
CHFJPY 3.2K
CADCHF -507
GBPUSD 1.1K
EURCHF 127
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 418
EURUSD 863
GBPCAD -766
EURNZD 1.8K
AUDNZD -774
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.31 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +60.48 USD
Perte consécutive maximale: -122.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 23
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
FxPro.com-Real08
0.10 × 41
VantageInternational-Live 22
0.17 × 12
OxSecurities-Live
0.18 × 299
EGlobalTrade-Classic3
0.18 × 38
ICMarketsSC-Live25
0.20 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 89
ICTrading-Live29
0.40 × 1704
Tickmill-Live10
0.42 × 85
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 273
ICMarketsSC-Live24
0.47 × 6169
RoboForex-ECN
0.51 × 375
ICMarketsSC-Live22
0.52 × 1284
ICMarketsSC-Live23
0.55 × 794
ICMarketsSC-Live11
0.73 × 546
STARTRADERINTL-Live
0.75 × 165
MonetaMarkets-Live01
0.86 × 7
RoboForex-ECN-3
0.91 × 2025
ICMarketsSC-Live31
0.94 × 4881
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 688
VantageInternational-Live 9
0.97 × 1039
97 plus...
-无马丁，网格等风险策略

-任何账户类型都可以，对点差无要求

-0.01手最大回撤250美金，建议500美金以上跟随


Aucun avis
2025.05.16 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.27 00:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 04:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.16 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.14 05:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.13 09:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.12 17:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.08 20:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.07 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.07 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.07 00:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.06 20:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.06 18:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.03 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.03 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dudu Aircraft Carrier
30 USD par mois
527%
0
0
USD
2K
USD
92
100%
1 698
51%
92%
1.24
0.97
USD
57%
1:500
Copier

