Hendarman

Gold Hunter FBS

Hendarman
0 inceleme
109 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -62%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 137
Kârla kapanan işlemler:
8 247 (74.05%)
Zararla kapanan işlemler:
2 890 (25.95%)
En iyi işlem:
5 561.36 USD
En kötü işlem:
-71 057.21 USD
Brüt kâr:
72 303.34 USD (129 507 419 pips)
Brüt zarar:
-202 428.66 USD (146 995 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (746.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 322.85 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
80.02%
Maks. mevduat yükü:
116.59%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
187
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
5 715 (51.32%)
Satış işlemleri:
5 422 (48.68%)
Kâr faktörü:
0.36
Beklenen getiri:
-11.68 USD
Ortalama kâr:
8.77 USD
Ortalama zarar:
-70.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-737.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71 473.86 USD (34)
Aylık büyüme:
0.05%
Yıllık tahmin:
0.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
140 195.78 USD
Maksimum:
151 031.26 USD (170.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.64% (151 031.26 USD)
Varlığa göre:
50.23% (294.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 8942
XAUUSD 1914
GBPUSD 144
EURUSD 85
GBPJPY 24
archived 18
USDJPY 4
AUDUSD 2
USDCHF 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -60K
XAUUSD -7.7K
GBPUSD 99
EURUSD 68
GBPJPY 513
archived -63K
USDJPY -10
AUDUSD 16
USDCHF -9
NZDUSD 4
USDCAD -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -17M
XAUUSD -126K
GBPUSD -3.9K
EURUSD 3.3K
GBPJPY 10K
archived 0
USDJPY -1.4K
AUDUSD 367
USDCHF -718
NZDUSD 366
USDCAD -211
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 561.36 USD
En kötü işlem: -71 057 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +746.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -737.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

YuloTrading-Live
0.00 × 19
Exness-Real3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 27
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
Axi-US05-Live
0.00 × 5
FXPIG-LIVE
0.00 × 3
XMUK-Real 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
264 daha fazla...
Gold Hunter Running by EA trade in pair BTCUSD.

İnceleme yok
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 05:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 14:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.09 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.28 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 02:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.06 10:19
Share of trading days is too low
2024.10.06 10:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.09.08 09:17
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 9.41% of days out of the 372 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Hunter FBS
Ayda 30 USD
-62%
0
0
USD
31K
USD
109
99%
11 137
74%
80%
0.35
-11.68
USD
66%
1:500
