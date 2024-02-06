- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11 137
Kârla kapanan işlemler:
8 247 (74.05%)
Zararla kapanan işlemler:
2 890 (25.95%)
En iyi işlem:
5 561.36 USD
En kötü işlem:
-71 057.21 USD
Brüt kâr:
72 303.34 USD (129 507 419 pips)
Brüt zarar:
-202 428.66 USD (146 995 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (746.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 322.85 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
80.02%
Maks. mevduat yükü:
116.59%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
187
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
5 715 (51.32%)
Satış işlemleri:
5 422 (48.68%)
Kâr faktörü:
0.36
Beklenen getiri:
-11.68 USD
Ortalama kâr:
8.77 USD
Ortalama zarar:
-70.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-737.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71 473.86 USD (34)
Aylık büyüme:
0.05%
Yıllık tahmin:
0.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
140 195.78 USD
Maksimum:
151 031.26 USD (170.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.64% (151 031.26 USD)
Varlığa göre:
50.23% (294.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8942
|XAUUSD
|1914
|GBPUSD
|144
|EURUSD
|85
|GBPJPY
|24
|archived
|18
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-60K
|XAUUSD
|-7.7K
|GBPUSD
|99
|EURUSD
|68
|GBPJPY
|513
|archived
|-63K
|USDJPY
|-10
|AUDUSD
|16
|USDCHF
|-9
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-17M
|XAUUSD
|-126K
|GBPUSD
|-3.9K
|EURUSD
|3.3K
|GBPJPY
|10K
|archived
|0
|USDJPY
|-1.4K
|AUDUSD
|367
|USDCHF
|-718
|NZDUSD
|366
|USDCAD
|-211
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 561.36 USD
En kötü işlem: -71 057 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +746.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -737.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 19
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 27
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 5
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 3
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
Gold Hunter Running by EA trade in pair BTCUSD.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-62%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
109
99%
11 137
74%
80%
0.35
-11.68
USD
USD
66%
1:500