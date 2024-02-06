Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

YuloTrading-Live 0.00 × 19 Exness-Real3 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 29 OctaFX-Real8 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 27 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 4 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 Axi-US07-Live 0.00 × 1 EGlobal-Cent2 0.00 × 3 FXCC-Live 0.00 × 2 Axi-US09-Live 0.00 × 1 LQD1-Live01 0.00 × 1 EightcapLtd-Real2 0.00 × 1 Klimex-Live 0.00 × 5 Axi-US05-Live 0.00 × 5 FXPIG-LIVE 0.00 × 3 XMUK-Real 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 TickmillUK-Live03 0.00 × 9 Ava-Real 3 0.00 × 2 FOREX.comCA-Live 130 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 1 JustForex-Live 0.00 × 1 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 264 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya