Hendarman

Gold Hunter FBS

Hendarman
0 avis
109 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -62%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11 100
Bénéfice trades:
8 218 (74.03%)
Perte trades:
2 882 (25.96%)
Meilleure transaction:
5 561.36 USD
Pire transaction:
-71 057.21 USD
Bénéfice brut:
72 268.14 USD (129 155 418 pips)
Perte brute:
-202 418.45 USD (146 893 436 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (746.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 322.85 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
80.02%
Charge de dépôt maximale:
116.59%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
171
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
5 696 (51.32%)
Courts trades:
5 404 (48.68%)
Facteur de profit:
0.36
Rendement attendu:
-11.73 USD
Bénéfice moyen:
8.79 USD
Perte moyenne:
-70.24 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-737.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-71 473.86 USD (34)
Croissance mensuelle:
0.05%
Prévision annuelle:
0.74%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
140 195.78 USD
Maximal:
151 031.26 USD (170.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.64% (151 031.26 USD)
Par fonds propres:
50.23% (294.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 8905
XAUUSD 1914
GBPUSD 144
EURUSD 85
GBPJPY 24
archived 18
USDJPY 4
AUDUSD 2
USDCHF 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -60K
XAUUSD -7.7K
GBPUSD 99
EURUSD 68
GBPJPY 513
archived -63K
USDJPY -10
AUDUSD 16
USDCHF -9
NZDUSD 4
USDCAD -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -18M
XAUUSD -126K
GBPUSD -3.9K
EURUSD 3.3K
GBPJPY 10K
archived 0
USDJPY -1.4K
AUDUSD 367
USDCHF -718
NZDUSD 366
USDCAD -211
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 561.36 USD
Pire transaction: -71 057 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +746.77 USD
Perte consécutive maximale: -737.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

YuloTrading-Live
0.00 × 19
Exness-Real3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 27
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
Axi-US05-Live
0.00 × 5
FXPIG-LIVE
0.00 × 3
XMUK-Real 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Gold Hunter Running by EA trade in pair BTCUSD.

Aucun avis
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 05:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 14:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.09 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.28 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 02:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.06 10:19
Share of trading days is too low
2024.10.06 10:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.09.08 09:17
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 9.41% of days out of the 372 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Hunter FBS
30 USD par mois
-62%
0
0
USD
11K
USD
109
99%
11 100
74%
80%
0.35
-11.73
USD
66%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.