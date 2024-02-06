Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

YuloTrading-Live 0.00 × 19 Exness-Real3 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 29 OctaFX-Real8 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 27 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 4 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 Axi-US07-Live 0.00 × 1 EGlobal-Cent2 0.00 × 3 FXCC-Live 0.00 × 2 Axi-US09-Live 0.00 × 1 LQD1-Live01 0.00 × 1 EightcapLtd-Real2 0.00 × 1 Klimex-Live 0.00 × 5 Axi-US05-Live 0.00 × 5 FXPIG-LIVE 0.00 × 3 XMUK-Real 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 TickmillUK-Live03 0.00 × 9 Ava-Real 3 0.00 × 2 FOREX.comCA-Live 130 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 1 JustForex-Live 0.00 × 1 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 264 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou