- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
11 100
Bénéfice trades:
8 218 (74.03%)
Perte trades:
2 882 (25.96%)
Meilleure transaction:
5 561.36 USD
Pire transaction:
-71 057.21 USD
Bénéfice brut:
72 268.14 USD (129 155 418 pips)
Perte brute:
-202 418.45 USD (146 893 436 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (746.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 322.85 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
80.02%
Charge de dépôt maximale:
116.59%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
171
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
5 696 (51.32%)
Courts trades:
5 404 (48.68%)
Facteur de profit:
0.36
Rendement attendu:
-11.73 USD
Bénéfice moyen:
8.79 USD
Perte moyenne:
-70.24 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-737.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-71 473.86 USD (34)
Croissance mensuelle:
0.05%
Prévision annuelle:
0.74%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
140 195.78 USD
Maximal:
151 031.26 USD (170.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.64% (151 031.26 USD)
Par fonds propres:
50.23% (294.04 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8905
|XAUUSD
|1914
|GBPUSD
|144
|EURUSD
|85
|GBPJPY
|24
|archived
|18
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-60K
|XAUUSD
|-7.7K
|GBPUSD
|99
|EURUSD
|68
|GBPJPY
|513
|archived
|-63K
|USDJPY
|-10
|AUDUSD
|16
|USDCHF
|-9
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-18M
|XAUUSD
|-126K
|GBPUSD
|-3.9K
|EURUSD
|3.3K
|GBPJPY
|10K
|archived
|0
|USDJPY
|-1.4K
|AUDUSD
|367
|USDCHF
|-718
|NZDUSD
|366
|USDCAD
|-211
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 561.36 USD
Pire transaction: -71 057 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +746.77 USD
Perte consécutive maximale: -737.68 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 19
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 27
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 5
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 3
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
264 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Gold Hunter Running by EA trade in pair BTCUSD.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-62%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
109
99%
11 100
74%
80%
0.35
-11.73
USD
USD
66%
1:500