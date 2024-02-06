SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Hunter FBS
Hendarman

Gold Hunter FBS

Hendarman
0 recensioni
109 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -62%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11 127
Profit Trade:
8 240 (74.05%)
Loss Trade:
2 887 (25.95%)
Best Trade:
5 561.36 USD
Worst Trade:
-71 057.21 USD
Profitto lordo:
72 296.00 USD (129 434 037 pips)
Perdita lorda:
-202 426.34 USD (146 972 363 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (746.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 322.85 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
80.02%
Massimo carico di deposito:
116.59%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
5 709 (51.31%)
Short Trade:
5 418 (48.69%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-11.70 USD
Profitto medio:
8.77 USD
Perdita media:
-70.12 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-737.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71 473.86 USD (34)
Crescita mensile:
0.05%
Previsione annuale:
0.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140 195.78 USD
Massimale:
151 031.26 USD (170.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.64% (151 031.26 USD)
Per equità:
50.23% (294.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 8932
XAUUSD 1914
GBPUSD 144
EURUSD 85
GBPJPY 24
archived 18
USDJPY 4
AUDUSD 2
USDCHF 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -60K
XAUUSD -7.7K
GBPUSD 99
EURUSD 68
GBPJPY 513
archived -63K
USDJPY -10
AUDUSD 16
USDCHF -9
NZDUSD 4
USDCAD -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -17M
XAUUSD -126K
GBPUSD -3.9K
EURUSD 3.3K
GBPJPY 10K
archived 0
USDJPY -1.4K
AUDUSD 367
USDCHF -718
NZDUSD 366
USDCAD -211
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 561.36 USD
Worst Trade: -71 057 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +746.77 USD
Massima perdita consecutiva: -737.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

YuloTrading-Live
0.00 × 19
Exness-Real3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
OctaFX-Real8
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 27
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
FXCC-Live
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
Axi-US05-Live
0.00 × 5
FXPIG-LIVE
0.00 × 3
XMUK-Real 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Ava-Real 3
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
264 più
Gold Hunter Running by EA trade in pair BTCUSD.

Non ci sono recensioni
2025.05.12 07:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 07:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 00:17
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 05:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 14:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.16 08:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.09 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.28 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.28 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 02:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.06 10:19
Share of trading days is too low
2024.10.06 10:19
A large drawdown may occur on the account again
2024.09.08 09:17
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 9.41% of days out of the 372 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
2024.07.28 23:33
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Hunter FBS
30USD al mese
-62%
0
0
USD
11K
USD
109
99%
11 127
74%
80%
0.35
-11.70
USD
66%
1:500
