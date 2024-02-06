- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11 127
Profit Trade:
8 240 (74.05%)
Loss Trade:
2 887 (25.95%)
Best Trade:
5 561.36 USD
Worst Trade:
-71 057.21 USD
Profitto lordo:
72 296.00 USD (129 434 037 pips)
Perdita lorda:
-202 426.34 USD (146 972 363 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (746.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 322.85 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
80.02%
Massimo carico di deposito:
116.59%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
5 709 (51.31%)
Short Trade:
5 418 (48.69%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-11.70 USD
Profitto medio:
8.77 USD
Perdita media:
-70.12 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-737.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71 473.86 USD (34)
Crescita mensile:
0.05%
Previsione annuale:
0.74%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140 195.78 USD
Massimale:
151 031.26 USD (170.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.64% (151 031.26 USD)
Per equità:
50.23% (294.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8932
|XAUUSD
|1914
|GBPUSD
|144
|EURUSD
|85
|GBPJPY
|24
|archived
|18
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-60K
|XAUUSD
|-7.7K
|GBPUSD
|99
|EURUSD
|68
|GBPJPY
|513
|archived
|-63K
|USDJPY
|-10
|AUDUSD
|16
|USDCHF
|-9
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-17M
|XAUUSD
|-126K
|GBPUSD
|-3.9K
|EURUSD
|3.3K
|GBPJPY
|10K
|archived
|0
|USDJPY
|-1.4K
|AUDUSD
|367
|USDCHF
|-718
|NZDUSD
|366
|USDCAD
|-211
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 561.36 USD
Worst Trade: -71 057 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +746.77 USD
Massima perdita consecutiva: -737.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 19
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 27
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 5
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 3
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
Gold Hunter Running by EA trade in pair BTCUSD.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-62%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
109
99%
11 127
74%
80%
0.35
-11.70
USD
USD
66%
1:500