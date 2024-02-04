SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jess 001
Jessica Leong

Jess 001

Jessica Leong
0 inceleme
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -23%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 352
Kârla kapanan işlemler:
1 908 (56.92%)
Zararla kapanan işlemler:
1 444 (43.08%)
En iyi işlem:
4 175.06 HKD
En kötü işlem:
-4 317.41 HKD
Brüt kâr:
126 998.31 HKD (3 727 392 pips)
Brüt zarar:
-152 154.06 HKD (3 644 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 925.79 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
4 482.11 HKD (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
73.63%
Maks. mevduat yükü:
7.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
1 446 (43.14%)
Satış işlemleri:
1 906 (56.86%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-7.50 HKD
Ortalama kâr:
66.56 HKD
Ortalama zarar:
-105.37 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
47 (-3 985.00 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 055.27 HKD (5)
Aylık büyüme:
6.13%
Yıllık tahmin:
74.50%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
27 157.09 HKD
Maksimum:
38 419.71 HKD (81.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.55% (38 373.20 HKD)
Varlığa göre:
48.28% (40 745.60 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50ft.r 788
HK50.r 762
XAUUSD 610
GBPNZD 261
USDCAD 113
GBPAUD 99
GBPUSD 92
DJ30ft.r 66
USDJPY 59
AUDNZD 49
GBPCAD 39
GBPCHF 35
AUDCAD 32
AUDCHF 30
EURUSD 29
NZDCAD 26
NZDUSD 25
EURGBP 22
EURNZD 20
NAS100ft.r 18
EURCAD 17
CADCHF 16
GBPJPY 16
USDSGD 15
BTCUSD 13
EURJPY 13
AUDUSD 12
EURAUD 10
NZDCHF 7
NAS100.r 7
AUDJPY 7
CHFJPY 7
EURCHF 6
CL-OIL 6
CADJPY 6
USDCHF 4
USOUSD 3
SOLUSD 3
EOSUSD 2
NZDJPY 2
DJ30.r 2
ADAUSD 1
Nikkei225 1
JPN225ft 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50ft.r -951
HK50.r -850
XAUUSD -1.2K
GBPNZD -68
USDCAD 339
GBPAUD -675
GBPUSD -247
DJ30ft.r 38
USDJPY -249
AUDNZD 146
GBPCAD -138
GBPCHF -839
AUDCAD 118
AUDCHF 838
EURUSD -81
NZDCAD 89
NZDUSD 189
EURGBP 53
EURNZD 24
NAS100ft.r 19
EURCAD -11
CADCHF -39
GBPJPY 126
USDSGD 171
BTCUSD 55
EURJPY -30
AUDUSD 6
EURAUD -12
NZDCHF -59
NAS100.r 1
AUDJPY 31
CHFJPY 39
EURCHF -11
CL-OIL 64
CADJPY -42
USDCHF -29
USOUSD 16
SOLUSD -49
EOSUSD 22
NZDJPY -16
DJ30.r -25
ADAUSD 1
Nikkei225 0
JPN225ft 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50ft.r -546K
HK50.r -3.5K
XAUUSD -38K
GBPNZD -5K
USDCAD 21K
GBPAUD -7.9K
GBPUSD -3.4K
DJ30ft.r 32K
USDJPY -12K
AUDNZD -112
GBPCAD 228
GBPCHF -9.9K
AUDCAD -638
AUDCHF 4.2K
EURUSD 2K
NZDCAD -452
NZDUSD -50
EURGBP 1.6K
EURNZD 2.1K
NAS100ft.r 18K
EURCAD 564
CADCHF -1.1K
GBPJPY 5.5K
USDSGD 2.1K
BTCUSD 619K
EURJPY -394
AUDUSD 270
EURAUD -574
NZDCHF -860
NAS100.r 725
AUDJPY 836
CHFJPY 1.5K
EURCHF -554
CL-OIL 6.4K
CADJPY -2.8K
USDCHF -485
USOUSD 693
SOLUSD -2.2K
EOSUSD 605
NZDJPY -706
DJ30.r -16K
ADAUSD 74
Nikkei225 -2.7K
JPN225ft 21K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 175.06 HKD
En kötü işlem: -4 317 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 925.79 HKD
Maksimum ardışık zarar: -3 985.00 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live23
0.00 × 34
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
InfinoxLimited-Live03
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 6
Alpari-Standard3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 18
Exness-Real9
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 15
FXCL-Main2
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 3
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 34
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 13
Osprey-Live
0.05 × 22
InfinoxLimited-Live04
0.12 × 66
AxioryAsia-02Live
0.14 × 37
ICMarketsSC-Live15
0.14 × 103
Exness-Real14
0.18 × 208
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 115
237 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 08:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 07:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.12 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.26 20:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.22 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.16 18:09
No swaps are charged on the signal account
2024.07.16 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 01:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 00:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 16:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 08:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jess 001
Ayda 30 USD
-23%
0
0
USD
25K
HKD
87
62%
3 352
56%
74%
0.83
-7.50
HKD
48%
1:500
