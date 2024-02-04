Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live23 0.00 × 34 BlackwellGlobal2-Live3 0.00 × 2 Exness-Real28 0.00 × 1 FXCM-CADReal01 0.00 × 1 InfinoxLimited-Live03 0.00 × 2 EquitiBrokerageSC-Live 2 0.00 × 6 Alpari-Standard3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 18 Exness-Real9 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 12 VTMarkets-Live 0.00 × 15 FXCL-Main2 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 3 TeleTRADECY-NoDealingDesk 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live5 0.00 × 34 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 13 Osprey-Live 0.05 × 22 InfinoxLimited-Live04 0.12 × 66 AxioryAsia-02Live 0.14 × 37 ICMarketsSC-Live15 0.14 × 103 Exness-Real14 0.18 × 208 ICMarketsSC-Live16 0.19 × 115 237 plus...