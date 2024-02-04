SignauxSections
Jessica Leong

Jess 001

Jessica Leong
0 avis
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -24%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 347
Bénéfice trades:
1 904 (56.88%)
Perte trades:
1 443 (43.11%)
Meilleure transaction:
4 175.06 HKD
Pire transaction:
-4 317.41 HKD
Bénéfice brut:
126 814.07 HKD (3 705 786 pips)
Perte brute:
-152 114.30 HKD (3 643 983 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (1 925.79 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 482.11 HKD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
73.63%
Charge de dépôt maximale:
7.39%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.66
Longs trades:
1 441 (43.05%)
Courts trades:
1 906 (56.95%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-7.56 HKD
Bénéfice moyen:
66.60 HKD
Perte moyenne:
-105.42 HKD
Pertes consécutives maximales:
47 (-3 985.00 HKD)
Perte consécutive maximale:
-7 055.27 HKD (5)
Croissance mensuelle:
5.53%
Prévision annuelle:
67.13%
Algo trading:
62%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27 157.09 HKD
Maximal:
38 419.71 HKD (81.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.55% (38 373.20 HKD)
Par fonds propres:
48.28% (40 745.60 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50ft.r 785
HK50.r 762
XAUUSD 610
GBPNZD 261
USDCAD 113
GBPAUD 99
GBPUSD 90
DJ30ft.r 66
USDJPY 59
AUDNZD 49
GBPCAD 39
GBPCHF 35
AUDCAD 32
AUDCHF 30
EURUSD 29
NZDCAD 26
NZDUSD 25
EURGBP 22
EURNZD 20
NAS100ft.r 18
EURCAD 17
CADCHF 16
GBPJPY 16
USDSGD 15
BTCUSD 13
EURJPY 13
AUDUSD 12
EURAUD 10
NZDCHF 7
NAS100.r 7
AUDJPY 7
CHFJPY 7
EURCHF 6
CL-OIL 6
CADJPY 6
USDCHF 4
USOUSD 3
SOLUSD 3
EOSUSD 2
NZDJPY 2
DJ30.r 2
ADAUSD 1
Nikkei225 1
JPN225ft 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50ft.r -965
HK50.r -850
XAUUSD -1.2K
GBPNZD -68
USDCAD 339
GBPAUD -675
GBPUSD -252
DJ30ft.r 38
USDJPY -249
AUDNZD 146
GBPCAD -138
GBPCHF -839
AUDCAD 118
AUDCHF 838
EURUSD -81
NZDCAD 89
NZDUSD 189
EURGBP 53
EURNZD 24
NAS100ft.r 19
EURCAD -11
CADCHF -39
GBPJPY 126
USDSGD 171
BTCUSD 55
EURJPY -30
AUDUSD 6
EURAUD -12
NZDCHF -59
NAS100.r 1
AUDJPY 31
CHFJPY 39
EURCHF -11
CL-OIL 64
CADJPY -42
USDCHF -29
USOUSD 16
SOLUSD -49
EOSUSD 22
NZDJPY -16
DJ30.r -25
ADAUSD 1
Nikkei225 0
JPN225ft 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50ft.r -567K
HK50.r -3.5K
XAUUSD -38K
GBPNZD -5K
USDCAD 21K
GBPAUD -7.9K
GBPUSD -3.4K
DJ30ft.r 32K
USDJPY -12K
AUDNZD -112
GBPCAD 228
GBPCHF -9.9K
AUDCAD -638
AUDCHF 4.2K
EURUSD 2K
NZDCAD -452
NZDUSD -50
EURGBP 1.6K
EURNZD 2.1K
NAS100ft.r 18K
EURCAD 564
CADCHF -1.1K
GBPJPY 5.5K
USDSGD 2.1K
BTCUSD 619K
EURJPY -394
AUDUSD 270
EURAUD -574
NZDCHF -860
NAS100.r 725
AUDJPY 836
CHFJPY 1.5K
EURCHF -554
CL-OIL 6.4K
CADJPY -2.8K
USDCHF -485
USOUSD 693
SOLUSD -2.2K
EOSUSD 605
NZDJPY -706
DJ30.r -16K
ADAUSD 74
Nikkei225 -2.7K
JPN225ft 21K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 175.06 HKD
Pire transaction: -4 317 HKD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 925.79 HKD
Perte consécutive maximale: -3 985.00 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live23
0.00 × 34
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
InfinoxLimited-Live03
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 6
Alpari-Standard3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 18
Exness-Real9
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 15
FXCL-Main2
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 3
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 34
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 13
Osprey-Live
0.05 × 22
InfinoxLimited-Live04
0.12 × 66
AxioryAsia-02Live
0.14 × 37
ICMarketsSC-Live15
0.14 × 103
Exness-Real14
0.18 × 208
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 115
237 plus...
Aucun avis
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 08:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 07:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.12 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.26 20:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.22 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.16 18:09
No swaps are charged on the signal account
2024.07.16 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 01:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 00:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 16:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 08:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
