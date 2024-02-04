SegnaliSezioni
Jess 001
Jessica Leong

Jess 001

Jessica Leong
0 recensioni
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -23%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 352
Profit Trade:
1 908 (56.92%)
Loss Trade:
1 444 (43.08%)
Best Trade:
4 175.06 HKD
Worst Trade:
-4 317.41 HKD
Profitto lordo:
126 998.31 HKD (3 727 392 pips)
Perdita lorda:
-152 154.06 HKD (3 644 492 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 925.79 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
4 482.11 HKD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
73.63%
Massimo carico di deposito:
7.39%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
1 446 (43.14%)
Short Trade:
1 906 (56.86%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-7.50 HKD
Profitto medio:
66.56 HKD
Perdita media:
-105.37 HKD
Massime perdite consecutive:
47 (-3 985.00 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-7 055.27 HKD (5)
Crescita mensile:
6.14%
Previsione annuale:
74.50%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27 157.09 HKD
Massimale:
38 419.71 HKD (81.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.55% (38 373.20 HKD)
Per equità:
48.28% (40 745.60 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50ft.r 788
HK50.r 762
XAUUSD 610
GBPNZD 261
USDCAD 113
GBPAUD 99
GBPUSD 92
DJ30ft.r 66
USDJPY 59
AUDNZD 49
GBPCAD 39
GBPCHF 35
AUDCAD 32
AUDCHF 30
EURUSD 29
NZDCAD 26
NZDUSD 25
EURGBP 22
EURNZD 20
NAS100ft.r 18
EURCAD 17
CADCHF 16
GBPJPY 16
USDSGD 15
BTCUSD 13
EURJPY 13
AUDUSD 12
EURAUD 10
NZDCHF 7
NAS100.r 7
AUDJPY 7
CHFJPY 7
EURCHF 6
CL-OIL 6
CADJPY 6
USDCHF 4
USOUSD 3
SOLUSD 3
EOSUSD 2
NZDJPY 2
DJ30.r 2
ADAUSD 1
Nikkei225 1
JPN225ft 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50ft.r -951
HK50.r -850
XAUUSD -1.2K
GBPNZD -68
USDCAD 339
GBPAUD -675
GBPUSD -247
DJ30ft.r 38
USDJPY -249
AUDNZD 146
GBPCAD -138
GBPCHF -839
AUDCAD 118
AUDCHF 838
EURUSD -81
NZDCAD 89
NZDUSD 189
EURGBP 53
EURNZD 24
NAS100ft.r 19
EURCAD -11
CADCHF -39
GBPJPY 126
USDSGD 171
BTCUSD 55
EURJPY -30
AUDUSD 6
EURAUD -12
NZDCHF -59
NAS100.r 1
AUDJPY 31
CHFJPY 39
EURCHF -11
CL-OIL 64
CADJPY -42
USDCHF -29
USOUSD 16
SOLUSD -49
EOSUSD 22
NZDJPY -16
DJ30.r -25
ADAUSD 1
Nikkei225 0
JPN225ft 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50ft.r -546K
HK50.r -3.5K
XAUUSD -38K
GBPNZD -5K
USDCAD 21K
GBPAUD -7.9K
GBPUSD -3.4K
DJ30ft.r 32K
USDJPY -12K
AUDNZD -112
GBPCAD 228
GBPCHF -9.9K
AUDCAD -638
AUDCHF 4.2K
EURUSD 2K
NZDCAD -452
NZDUSD -50
EURGBP 1.6K
EURNZD 2.1K
NAS100ft.r 18K
EURCAD 564
CADCHF -1.1K
GBPJPY 5.5K
USDSGD 2.1K
BTCUSD 619K
EURJPY -394
AUDUSD 270
EURAUD -574
NZDCHF -860
NAS100.r 725
AUDJPY 836
CHFJPY 1.5K
EURCHF -554
CL-OIL 6.4K
CADJPY -2.8K
USDCHF -485
USOUSD 693
SOLUSD -2.2K
EOSUSD 605
NZDJPY -706
DJ30.r -16K
ADAUSD 74
Nikkei225 -2.7K
JPN225ft 21K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 34
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
Exness-Real28
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
InfinoxLimited-Live03
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 6
Alpari-Standard3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 18
Exness-Real9
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 12
VTMarkets-Live
0.00 × 15
FXCL-Main2
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 3
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 34
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 13
Osprey-Live
0.05 × 22
InfinoxLimited-Live04
0.12 × 66
AxioryAsia-02Live
0.14 × 37
ICMarketsSC-Live15
0.14 × 103
Exness-Real14
0.18 × 208
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 115
237 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.06 08:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 07:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.12 10:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.26 20:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.22 17:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.22 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.19 13:54
No swaps are charged
2024.07.16 18:09
No swaps are charged on the signal account
2024.07.16 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 01:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.12 00:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 23:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 16:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 08:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
