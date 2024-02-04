- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 352
Profit Trade:
1 908 (56.92%)
Loss Trade:
1 444 (43.08%)
Best Trade:
4 175.06 HKD
Worst Trade:
-4 317.41 HKD
Profitto lordo:
126 998.31 HKD (3 727 392 pips)
Perdita lorda:
-152 154.06 HKD (3 644 492 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 925.79 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
4 482.11 HKD (4)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
73.63%
Massimo carico di deposito:
7.39%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
1 446 (43.14%)
Short Trade:
1 906 (56.86%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-7.50 HKD
Profitto medio:
66.56 HKD
Perdita media:
-105.37 HKD
Massime perdite consecutive:
47 (-3 985.00 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-7 055.27 HKD (5)
Crescita mensile:
6.14%
Previsione annuale:
74.50%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27 157.09 HKD
Massimale:
38 419.71 HKD (81.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.55% (38 373.20 HKD)
Per equità:
48.28% (40 745.60 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50ft.r
|788
|HK50.r
|762
|XAUUSD
|610
|GBPNZD
|261
|USDCAD
|113
|GBPAUD
|99
|GBPUSD
|92
|DJ30ft.r
|66
|USDJPY
|59
|AUDNZD
|49
|GBPCAD
|39
|GBPCHF
|35
|AUDCAD
|32
|AUDCHF
|30
|EURUSD
|29
|NZDCAD
|26
|NZDUSD
|25
|EURGBP
|22
|EURNZD
|20
|NAS100ft.r
|18
|EURCAD
|17
|CADCHF
|16
|GBPJPY
|16
|USDSGD
|15
|BTCUSD
|13
|EURJPY
|13
|AUDUSD
|12
|EURAUD
|10
|NZDCHF
|7
|NAS100.r
|7
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|7
|EURCHF
|6
|CL-OIL
|6
|CADJPY
|6
|USDCHF
|4
|USOUSD
|3
|SOLUSD
|3
|EOSUSD
|2
|NZDJPY
|2
|DJ30.r
|2
|ADAUSD
|1
|Nikkei225
|1
|JPN225ft
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50ft.r
|-951
|HK50.r
|-850
|XAUUSD
|-1.2K
|GBPNZD
|-68
|USDCAD
|339
|GBPAUD
|-675
|GBPUSD
|-247
|DJ30ft.r
|38
|USDJPY
|-249
|AUDNZD
|146
|GBPCAD
|-138
|GBPCHF
|-839
|AUDCAD
|118
|AUDCHF
|838
|EURUSD
|-81
|NZDCAD
|89
|NZDUSD
|189
|EURGBP
|53
|EURNZD
|24
|NAS100ft.r
|19
|EURCAD
|-11
|CADCHF
|-39
|GBPJPY
|126
|USDSGD
|171
|BTCUSD
|55
|EURJPY
|-30
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|-12
|NZDCHF
|-59
|NAS100.r
|1
|AUDJPY
|31
|CHFJPY
|39
|EURCHF
|-11
|CL-OIL
|64
|CADJPY
|-42
|USDCHF
|-29
|USOUSD
|16
|SOLUSD
|-49
|EOSUSD
|22
|NZDJPY
|-16
|DJ30.r
|-25
|ADAUSD
|1
|Nikkei225
|0
|JPN225ft
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50ft.r
|-546K
|HK50.r
|-3.5K
|XAUUSD
|-38K
|GBPNZD
|-5K
|USDCAD
|21K
|GBPAUD
|-7.9K
|GBPUSD
|-3.4K
|DJ30ft.r
|32K
|USDJPY
|-12K
|AUDNZD
|-112
|GBPCAD
|228
|GBPCHF
|-9.9K
|AUDCAD
|-638
|AUDCHF
|4.2K
|EURUSD
|2K
|NZDCAD
|-452
|NZDUSD
|-50
|EURGBP
|1.6K
|EURNZD
|2.1K
|NAS100ft.r
|18K
|EURCAD
|564
|CADCHF
|-1.1K
|GBPJPY
|5.5K
|USDSGD
|2.1K
|BTCUSD
|619K
|EURJPY
|-394
|AUDUSD
|270
|EURAUD
|-574
|NZDCHF
|-860
|NAS100.r
|725
|AUDJPY
|836
|CHFJPY
|1.5K
|EURCHF
|-554
|CL-OIL
|6.4K
|CADJPY
|-2.8K
|USDCHF
|-485
|USOUSD
|693
|SOLUSD
|-2.2K
|EOSUSD
|605
|NZDJPY
|-706
|DJ30.r
|-16K
|ADAUSD
|74
|Nikkei225
|-2.7K
|JPN225ft
|21K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 175.06 HKD
Worst Trade: -4 317 HKD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 925.79 HKD
Massima perdita consecutiva: -3 985.00 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 34
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-Live03
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 6
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 18
|
Exness-Real9
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 15
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 3
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 34
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 13
|
Osprey-Live
|0.05 × 22
|
InfinoxLimited-Live04
|0.12 × 66
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 37
|
ICMarketsSC-Live15
|0.14 × 103
|
Exness-Real14
|0.18 × 208
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 115
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-23%
0
0
USD
USD
25K
HKD
HKD
87
62%
3 352
56%
74%
0.83
-7.50
HKD
HKD
48%
1:500