SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Real FP Markets
Nektarios Ioan Danousis

Real FP Markets

Nektarios Ioan Danousis
0 inceleme
Güvenilirlik
143 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 26%
FPMarkets-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 274
Kârla kapanan işlemler:
1 735 (52.99%)
Zararla kapanan işlemler:
1 539 (47.01%)
En iyi işlem:
141.99 EUR
En kötü işlem:
-116.21 EUR
Brüt kâr:
7 537.93 EUR (8 808 187 pips)
Brüt zarar:
-7 005.53 EUR (9 088 671 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (111.75 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
221.14 EUR (17)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
89.63%
Maks. mevduat yükü:
44.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.97
Alış işlemleri:
2 645 (80.79%)
Satış işlemleri:
629 (19.21%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.16 EUR
Ortalama kâr:
4.34 EUR
Ortalama zarar:
-4.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-90.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-229.61 EUR (3)
Aylık büyüme:
21.56%
Yıllık tahmin:
259.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
224.16 EUR
Maksimum:
549.60 EUR (103.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.32% (549.60 EUR)
Varlığa göre:
31.74% (298.63 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40 1174
US100 344
US30 305
EURUSD 219
XAUUSD 212
USDJPY 190
GBPJPY 137
BTCUSD 128
EURNZD 102
AUDCAD 83
USDCAD 70
JP225 70
US500 64
WTI 40
AUDNZD 28
GBPCAD 21
EURCAD 19
AUDJPY 17
GBPAUD 14
USDCHF 14
CADCHF 6
EURGBP 6
UK100 6
EURCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40 74
US100 -248
US30 -41
EURUSD 107
XAUUSD 704
USDJPY 133
GBPJPY 62
BTCUSD -115
EURNZD -52
AUDCAD 25
USDCAD -63
JP225 89
US500 91
WTI -37
AUDNZD -2
GBPCAD -15
EURCAD 73
AUDJPY -2
GBPAUD -14
USDCHF -107
CADCHF -82
EURGBP 10
UK100 13
EURCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40 422K
US100 -204K
US30 111K
EURUSD 5.7K
XAUUSD 76K
USDJPY -1K
GBPJPY 10K
BTCUSD -780K
EURNZD -7.1K
AUDCAD 1.8K
USDCAD -630
JP225 74K
US500 17K
WTI -337
AUDNZD -57
GBPCAD -1.9K
EURCAD 3.6K
AUDJPY -441
GBPAUD -1.8K
USDCHF -2.5K
CADCHF -2.6K
EURGBP 296
UK100 7.8K
EURCHF 151
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +141.99 EUR
En kötü işlem: -116 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +111.75 EUR
Maksimum ardışık zarar: -90.73 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-7
1.26 × 31
FPMarkets-Live3
1.75 × 110
XMGlobal-Real 43
7.29 × 115
FPMarkets-Live
23.38 × 40
İnceleme yok
