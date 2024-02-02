- Crescita
Trade:
3 274
Profit Trade:
1 735 (52.99%)
Loss Trade:
1 539 (47.01%)
Best Trade:
141.99 EUR
Worst Trade:
-116.21 EUR
Profitto lordo:
7 537.93 EUR (8 808 187 pips)
Perdita lorda:
-7 005.53 EUR (9 088 671 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (111.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
221.14 EUR (17)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
89.63%
Massimo carico di deposito:
44.26%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.97
Long Trade:
2 645 (80.79%)
Short Trade:
629 (19.21%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
4.34 EUR
Perdita media:
-4.55 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-90.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-229.61 EUR (3)
Crescita mensile:
21.40%
Previsione annuale:
259.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
224.16 EUR
Massimale:
549.60 EUR (103.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.32% (549.60 EUR)
Per equità:
31.74% (298.63 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GER40
|1174
|US100
|344
|US30
|305
|EURUSD
|219
|XAUUSD
|212
|USDJPY
|190
|GBPJPY
|137
|BTCUSD
|128
|EURNZD
|102
|AUDCAD
|83
|USDCAD
|70
|JP225
|70
|US500
|64
|WTI
|40
|AUDNZD
|28
|GBPCAD
|21
|EURCAD
|19
|AUDJPY
|17
|GBPAUD
|14
|USDCHF
|14
|CADCHF
|6
|EURGBP
|6
|UK100
|6
|EURCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GER40
|74
|US100
|-248
|US30
|-41
|EURUSD
|107
|XAUUSD
|704
|USDJPY
|133
|GBPJPY
|62
|BTCUSD
|-115
|EURNZD
|-52
|AUDCAD
|25
|USDCAD
|-63
|JP225
|89
|US500
|91
|WTI
|-37
|AUDNZD
|-2
|GBPCAD
|-15
|EURCAD
|73
|AUDJPY
|-2
|GBPAUD
|-14
|USDCHF
|-107
|CADCHF
|-82
|EURGBP
|10
|UK100
|13
|EURCHF
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GER40
|422K
|US100
|-204K
|US30
|111K
|EURUSD
|5.7K
|XAUUSD
|76K
|USDJPY
|-1K
|GBPJPY
|10K
|BTCUSD
|-780K
|EURNZD
|-7.1K
|AUDCAD
|1.8K
|USDCAD
|-630
|JP225
|74K
|US500
|17K
|WTI
|-337
|AUDNZD
|-57
|GBPCAD
|-1.9K
|EURCAD
|3.6K
|AUDJPY
|-441
|GBPAUD
|-1.8K
|USDCHF
|-2.5K
|CADCHF
|-2.6K
|EURGBP
|296
|UK100
|7.8K
|EURCHF
|151
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +141.99 EUR
Worst Trade: -116 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +111.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -90.73 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-7
|1.26 × 31
|
FPMarkets-Live3
|1.75 × 110
|
XMGlobal-Real 43
|7.29 × 115
|
FPMarkets-Live
|23.38 × 40
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
143
100%
3 274
52%
90%
1.07
0.16
EUR
EUR
84%
1:500