Nektarios Ioan Danousis

Real FP Markets

Nektarios Ioan Danousis
0 recensioni
Affidabilità
143 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 26%
FPMarkets-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 274
Profit Trade:
1 735 (52.99%)
Loss Trade:
1 539 (47.01%)
Best Trade:
141.99 EUR
Worst Trade:
-116.21 EUR
Profitto lordo:
7 537.93 EUR (8 808 187 pips)
Perdita lorda:
-7 005.53 EUR (9 088 671 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (111.75 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
221.14 EUR (17)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
89.63%
Massimo carico di deposito:
44.26%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.97
Long Trade:
2 645 (80.79%)
Short Trade:
629 (19.21%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.16 EUR
Profitto medio:
4.34 EUR
Perdita media:
-4.55 EUR
Massime perdite consecutive:
18 (-90.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-229.61 EUR (3)
Crescita mensile:
21.40%
Previsione annuale:
259.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
224.16 EUR
Massimale:
549.60 EUR (103.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.32% (549.60 EUR)
Per equità:
31.74% (298.63 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER40 1174
US100 344
US30 305
EURUSD 219
XAUUSD 212
USDJPY 190
GBPJPY 137
BTCUSD 128
EURNZD 102
AUDCAD 83
USDCAD 70
JP225 70
US500 64
WTI 40
AUDNZD 28
GBPCAD 21
EURCAD 19
AUDJPY 17
GBPAUD 14
USDCHF 14
CADCHF 6
EURGBP 6
UK100 6
EURCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER40 74
US100 -248
US30 -41
EURUSD 107
XAUUSD 704
USDJPY 133
GBPJPY 62
BTCUSD -115
EURNZD -52
AUDCAD 25
USDCAD -63
JP225 89
US500 91
WTI -37
AUDNZD -2
GBPCAD -15
EURCAD 73
AUDJPY -2
GBPAUD -14
USDCHF -107
CADCHF -82
EURGBP 10
UK100 13
EURCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER40 422K
US100 -204K
US30 111K
EURUSD 5.7K
XAUUSD 76K
USDJPY -1K
GBPJPY 10K
BTCUSD -780K
EURNZD -7.1K
AUDCAD 1.8K
USDCAD -630
JP225 74K
US500 17K
WTI -337
AUDNZD -57
GBPCAD -1.9K
EURCAD 3.6K
AUDJPY -441
GBPAUD -1.8K
USDCHF -2.5K
CADCHF -2.6K
EURGBP 296
UK100 7.8K
EURCHF 151
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +141.99 EUR
Worst Trade: -116 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +111.75 EUR
Massima perdita consecutiva: -90.73 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-7
1.26 × 31
FPMarkets-Live3
1.75 × 110
XMGlobal-Real 43
7.29 × 115
FPMarkets-Live
23.38 × 40
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.