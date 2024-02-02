SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Real FP Markets
Nektarios Ioan Danousis

Real FP Markets

Nektarios Ioan Danousis
0 avis
Fiabilité
143 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 26%
FPMarkets-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 268
Bénéfice trades:
1 733 (53.02%)
Perte trades:
1 535 (46.97%)
Meilleure transaction:
141.99 EUR
Pire transaction:
-116.21 EUR
Bénéfice brut:
7 530.05 EUR (8 807 661 pips)
Perte brute:
-6 999.52 EUR (9 080 670 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (111.75 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
221.14 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
89.63%
Charge de dépôt maximale:
44.26%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.97
Longs trades:
2 641 (80.81%)
Courts trades:
627 (19.19%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.16 EUR
Bénéfice moyen:
4.35 EUR
Perte moyenne:
-4.56 EUR
Pertes consécutives maximales:
18 (-90.73 EUR)
Perte consécutive maximale:
-229.61 EUR (3)
Croissance mensuelle:
18.30%
Prévision annuelle:
221.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
224.16 EUR
Maximal:
549.60 EUR (103.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.32% (549.60 EUR)
Par fonds propres:
31.74% (298.63 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40 1172
US100 344
US30 304
EURUSD 218
XAUUSD 212
USDJPY 190
GBPJPY 136
BTCUSD 128
EURNZD 102
AUDCAD 82
USDCAD 70
JP225 70
US500 64
WTI 40
AUDNZD 28
GBPCAD 21
EURCAD 19
AUDJPY 17
GBPAUD 14
USDCHF 14
CADCHF 6
EURGBP 6
UK100 6
EURCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40 74
US100 -248
US30 -36
EURUSD 100
XAUUSD 704
USDJPY 133
GBPJPY 60
BTCUSD -115
EURNZD -52
AUDCAD 27
USDCAD -63
JP225 89
US500 91
WTI -37
AUDNZD -2
GBPCAD -15
EURCAD 73
AUDJPY -2
GBPAUD -14
USDCHF -107
CADCHF -82
EURGBP 10
UK100 13
EURCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40 422K
US100 -204K
US30 119K
EURUSD 5.4K
XAUUSD 76K
USDJPY -1K
GBPJPY 9.7K
BTCUSD -780K
EURNZD -7.1K
AUDCAD 1.9K
USDCAD -630
JP225 74K
US500 17K
WTI -337
AUDNZD -57
GBPCAD -1.9K
EURCAD 3.6K
AUDJPY -441
GBPAUD -1.8K
USDCHF -2.5K
CADCHF -2.6K
EURGBP 296
UK100 7.8K
EURCHF 151
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +141.99 EUR
Pire transaction: -116 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +111.75 EUR
Perte consécutive maximale: -90.73 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
RoboForex-ProCent-7
1.26 × 31
FPMarkets-Live3
1.75 × 110
XMGlobal-Real 43
7.29 × 115
FPMarkets-Live
23.38 × 40
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Real FP Markets
30 USD par mois
26%
0
0
USD
1.2K
EUR
143
100%
3 268
53%
90%
1.07
0.16
EUR
84%
1:500
Copier

