Chen Yan

TM435

Chen Yan
0 inceleme
122 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -20%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 758
Kârla kapanan işlemler:
738 (41.97%)
Zararla kapanan işlemler:
1 020 (58.02%)
En iyi işlem:
34.02 USD
En kötü işlem:
-7.53 USD
Brüt kâr:
2 238.41 USD (226 570 pips)
Brüt zarar:
-2 266.69 USD (194 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (50.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.74 USD (9)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
15.32%
Maks. mevduat yükü:
12.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
1 249 (71.05%)
Satış işlemleri:
509 (28.95%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-2.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-24.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.67 USD (18)
Aylık büyüme:
4.55%
Yıllık tahmin:
55.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.65 USD
Maksimum:
349.41 USD (71.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.45% (206.54 USD)
Varlığa göre:
4.12% (10.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1142
USDJPY.p 616
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -131
USDJPY.p 102
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 11K
USDJPY.p 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.02 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +50.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live6
0.50 × 2
İnceleme yok
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 13:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 712 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 14:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 08:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 07:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.