- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 758
Profit Trade:
738 (41.97%)
Loss Trade:
1 020 (58.02%)
Best Trade:
34.02 USD
Worst Trade:
-7.53 USD
Profitto lordo:
2 238.41 USD (226 570 pips)
Perdita lorda:
-2 266.69 USD (194 349 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (50.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.74 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
15.32%
Massimo carico di deposito:
12.49%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
1 249 (71.05%)
Short Trade:
509 (28.95%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
-2.22 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-24.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.67 USD (18)
Crescita mensile:
2.14%
Previsione annuale:
27.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
91.65 USD
Massimale:
349.41 USD (71.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.45% (206.54 USD)
Per equità:
4.12% (10.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1142
|USDJPY.p
|616
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-131
|USDJPY.p
|102
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|11K
|USDJPY.p
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.02 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +50.23 USD
Massima perdita consecutiva: -24.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-20%
0
0
USD
USD
343
USD
USD
122
100%
1 758
41%
15%
0.98
-0.02
USD
USD
54%
1:500