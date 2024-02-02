СигналыРазделы
TM435
Chen Yan

TM435

Chen Yan
0 отзывов
134 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2023 -23%
TradeMaxGlobal-Live5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 900
Прибыльных трейдов:
792 (41.68%)
Убыточных трейдов:
1 108 (58.32%)
Лучший трейд:
34.02 USD
Худший трейд:
-7.53 USD
Общая прибыль:
2 333.57 USD (241 836 pips)
Общий убыток:
-2 372.88 USD (209 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (50.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.74 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
14.30%
Макс. загрузка депозита:
12.49%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
1 385 (72.89%)
Коротких трейдов:
515 (27.11%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-24.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.67 USD (18)
Прирост в месяц:
-5.23%
Годовой прогноз:
-63.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.65 USD
Максимальная:
349.41 USD (71.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.45% (206.54 USD)
По эквити:
4.12% (10.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 1284
USDJPY.p 616
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -142
USDJPY.p 102
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 11K
USDJPY.p 21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.02 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +50.23 USD
Макс. убыток в серии: -24.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live6
0.50 × 2
Нет отзывов
