- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 900
Прибыльных трейдов:
792 (41.68%)
Убыточных трейдов:
1 108 (58.32%)
Лучший трейд:
34.02 USD
Худший трейд:
-7.53 USD
Общая прибыль:
2 333.57 USD (241 836 pips)
Общий убыток:
-2 372.88 USD (209 779 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (50.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.74 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
14.30%
Макс. загрузка депозита:
12.49%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
1 385 (72.89%)
Коротких трейдов:
515 (27.11%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
2.95 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-24.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-90.67 USD (18)
Прирост в месяц:
-5.23%
Годовой прогноз:
-63.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.65 USD
Максимальная:
349.41 USD (71.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.45% (206.54 USD)
По эквити:
4.12% (10.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1284
|USDJPY.p
|616
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-142
|USDJPY.p
|102
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|11K
|USDJPY.p
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.02 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +50.23 USD
Макс. убыток в серии: -24.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.50 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-23%
0
0
USD
USD
287
USD
USD
134
100%
1 900
41%
14%
0.98
-0.02
USD
USD
54%
1:500