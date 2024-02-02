SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TR 8434R
Kam Ho Tong

TR 8434R

Kam Ho Tong
0 inceleme
108 hafta
0 / 0 USD
Ayda 80 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -2%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 256
Kârla kapanan işlemler:
1 459 (64.67%)
Zararla kapanan işlemler:
797 (35.33%)
En iyi işlem:
216.96 USD
En kötü işlem:
-174.33 USD
Brüt kâr:
9 510.57 USD (411 265 pips)
Brüt zarar:
-9 176.96 USD (441 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (45.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.50 USD (18)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
71.09%
Maks. mevduat yükü:
18.41%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
928 (41.13%)
Satış işlemleri:
1 328 (58.87%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
6.52 USD
Ortalama zarar:
-11.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-131.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-850.30 USD (9)
Aylık büyüme:
-29.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
174.36 USD
Maksimum:
1 296.70 USD (27.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.26% (1 296.70 USD)
Varlığa göre:
26.25% (793.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 753
XAUUSD 405
USDCAD 295
AUDUSD 204
EURUSD 164
USDCHF 131
XTIUSD 89
EURGBP 80
AUDCAD 30
EURJPY 24
NZDCAD 19
EURNZD 14
AUDCHF 12
EURCAD 9
NZDUSD 7
GBPNZD 7
AUDNZD 7
GBPCAD 3
NZDCHF 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -151
XAUUSD 191
USDCAD 602
AUDUSD -62
EURUSD 131
USDCHF -67
XTIUSD -45
EURGBP 21
AUDCAD -638
EURJPY 299
NZDCAD -183
EURNZD 120
AUDCHF 83
EURCAD 75
NZDUSD -236
GBPNZD 102
AUDNZD 34
GBPCAD 1
NZDCHF 55
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -41K
XAUUSD 9.9K
USDCAD 8.5K
AUDUSD -19K
EURUSD 5.5K
USDCHF -3.4K
XTIUSD -128
EURGBP -7.5K
AUDCAD -4.2K
EURJPY 11K
NZDCAD -939
EURNZD 3.2K
AUDCHF 2.1K
EURCAD 3.8K
NZDUSD -4.9K
GBPNZD 4.6K
AUDNZD 764
GBPCAD 137
NZDCHF 2.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +216.96 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +45.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.07 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 12
LiteFinance-ECN.com
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 17
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.37 × 2314
ICMarketsSC-Live25
0.38 × 26
ICMarketsSC-Live09
0.39 × 477
TitanFX-02
0.43 × 35
ICMarketsSC-Live03
0.44 × 145
ICMarkets-Live22
0.44 × 9
VTMarkets-Live 5
0.50 × 2
FPMarkets-Live4
0.67 × 3
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live15
0.81 × 26
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live31
0.91 × 363
TMGM.TradeMax-Live10
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.02 × 1093
ICMarketsSC-Live05
1.07 × 1202
ICMarketsSC-Live16
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live20
1.24 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.38 × 63
57 daha fazla...
DEMO
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 13:14
No swaps are charged
2025.01.15 13:14
No swaps are charged
2025.01.15 11:50
No swaps are charged on the signal account
2025.01.13 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 453 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.12 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 13:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.26 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.23 01:58
Share of trading days is too low
2024.04.02 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
