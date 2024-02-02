- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 256
Kârla kapanan işlemler:
1 459 (64.67%)
Zararla kapanan işlemler:
797 (35.33%)
En iyi işlem:
216.96 USD
En kötü işlem:
-174.33 USD
Brüt kâr:
9 510.57 USD (411 265 pips)
Brüt zarar:
-9 176.96 USD (441 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (45.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.50 USD (18)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
71.09%
Maks. mevduat yükü:
18.41%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
928 (41.13%)
Satış işlemleri:
1 328 (58.87%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
6.52 USD
Ortalama zarar:
-11.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-131.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-850.30 USD (9)
Aylık büyüme:
-29.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
174.36 USD
Maksimum:
1 296.70 USD (27.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.26% (1 296.70 USD)
Varlığa göre:
26.25% (793.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|753
|XAUUSD
|405
|USDCAD
|295
|AUDUSD
|204
|EURUSD
|164
|USDCHF
|131
|XTIUSD
|89
|EURGBP
|80
|AUDCAD
|30
|EURJPY
|24
|NZDCAD
|19
|EURNZD
|14
|AUDCHF
|12
|EURCAD
|9
|NZDUSD
|7
|GBPNZD
|7
|AUDNZD
|7
|GBPCAD
|3
|NZDCHF
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-151
|XAUUSD
|191
|USDCAD
|602
|AUDUSD
|-62
|EURUSD
|131
|USDCHF
|-67
|XTIUSD
|-45
|EURGBP
|21
|AUDCAD
|-638
|EURJPY
|299
|NZDCAD
|-183
|EURNZD
|120
|AUDCHF
|83
|EURCAD
|75
|NZDUSD
|-236
|GBPNZD
|102
|AUDNZD
|34
|GBPCAD
|1
|NZDCHF
|55
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-41K
|XAUUSD
|9.9K
|USDCAD
|8.5K
|AUDUSD
|-19K
|EURUSD
|5.5K
|USDCHF
|-3.4K
|XTIUSD
|-128
|EURGBP
|-7.5K
|AUDCAD
|-4.2K
|EURJPY
|11K
|NZDCAD
|-939
|EURNZD
|3.2K
|AUDCHF
|2.1K
|EURCAD
|3.8K
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPNZD
|4.6K
|AUDNZD
|764
|GBPCAD
|137
|NZDCHF
|2.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +216.96 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +45.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -131.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.07 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|0.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 17
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 2314
|
ICMarketsSC-Live25
|0.38 × 26
|
ICMarketsSC-Live09
|0.39 × 477
|
TitanFX-02
|0.43 × 35
|
ICMarketsSC-Live03
|0.44 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.44 × 9
|
VTMarkets-Live 5
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live4
|0.67 × 3
|
EagleFX-Live
|0.68 × 25
|
ICMarketsSC-Live15
|0.81 × 26
|
ICMarketsSC-Live11
|0.82 × 49
|
ICMarketsSC-Live31
|0.91 × 363
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|1.02 × 1093
|
ICMarketsSC-Live05
|1.07 × 1202
|
ICMarketsSC-Live16
|1.19 × 139
|
ICMarketsSC-Live20
|1.24 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.38 × 63
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 80 USD
-2%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
108
99%
2 256
64%
71%
1.03
0.15
USD
USD
40%
1:500