SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TR 8434R
Kam Ho Tong

TR 8434R

Kam Ho Tong
0 avis
108 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 80 USD par mois
croissance depuis 2023 -2%
ICMarketsSC-Live05
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 256
Bénéfice trades:
1 459 (64.67%)
Perte trades:
797 (35.33%)
Meilleure transaction:
216.96 USD
Pire transaction:
-174.33 USD
Bénéfice brut:
9 510.57 USD (411 265 pips)
Perte brute:
-9 176.96 USD (441 612 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (45.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
267.50 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
71.09%
Charge de dépôt maximale:
18.41%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
928 (41.13%)
Courts trades:
1 328 (58.87%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
6.52 USD
Perte moyenne:
-11.51 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-131.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-850.30 USD (9)
Croissance mensuelle:
-29.37%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
174.36 USD
Maximal:
1 296.70 USD (27.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.26% (1 296.70 USD)
Par fonds propres:
26.25% (793.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 753
XAUUSD 405
USDCAD 295
AUDUSD 204
EURUSD 164
USDCHF 131
XTIUSD 89
EURGBP 80
AUDCAD 30
EURJPY 24
NZDCAD 19
EURNZD 14
AUDCHF 12
EURCAD 9
NZDUSD 7
GBPNZD 7
AUDNZD 7
GBPCAD 3
NZDCHF 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -151
XAUUSD 191
USDCAD 602
AUDUSD -62
EURUSD 131
USDCHF -67
XTIUSD -45
EURGBP 21
AUDCAD -638
EURJPY 299
NZDCAD -183
EURNZD 120
AUDCHF 83
EURCAD 75
NZDUSD -236
GBPNZD 102
AUDNZD 34
GBPCAD 1
NZDCHF 55
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -41K
XAUUSD 9.9K
USDCAD 8.5K
AUDUSD -19K
EURUSD 5.5K
USDCHF -3.4K
XTIUSD -128
EURGBP -7.5K
AUDCAD -4.2K
EURJPY 11K
NZDCAD -939
EURNZD 3.2K
AUDCHF 2.1K
EURCAD 3.8K
NZDUSD -4.9K
GBPNZD 4.6K
AUDNZD 764
GBPCAD 137
NZDCHF 2.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +216.96 USD
Pire transaction: -174 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +45.10 USD
Perte consécutive maximale: -131.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.07 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 12
LiteFinance-ECN.com
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 17
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.37 × 2313
ICMarketsSC-Live25
0.38 × 26
ICMarketsSC-Live09
0.39 × 477
TitanFX-02
0.43 × 35
ICMarketsSC-Live03
0.44 × 145
ICMarkets-Live22
0.44 × 9
VTMarkets-Live 5
0.50 × 2
FPMarkets-Live4
0.67 × 3
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live15
0.81 × 26
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live31
0.91 × 363
TMGM.TradeMax-Live10
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.02 × 1093
ICMarketsSC-Live05
1.07 × 1202
ICMarketsSC-Live16
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live20
1.24 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.38 × 63
57 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
DEMO
Aucun avis
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 13:14
No swaps are charged
2025.01.15 13:14
No swaps are charged
2025.01.15 11:50
No swaps are charged on the signal account
2025.01.13 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 453 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.12 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 13:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.26 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.23 01:58
Share of trading days is too low
2024.04.02 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TR 8434R
80 USD par mois
-2%
0
0
USD
2.2K
USD
108
99%
2 256
64%
71%
1.03
0.15
USD
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.