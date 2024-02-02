Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 3 ICMarkets-Live17 0.07 × 15 ForexTimeFXTM-ECN 0.07 × 14 ICMarketsSC-Live26 0.17 × 12 LiteFinance-ECN.com 0.29 × 14 ICMarketsSC-Live06 0.29 × 17 ICMarketsSC-Live23 0.33 × 3 FusionMarkets-Demo 0.37 × 2313 ICMarketsSC-Live25 0.38 × 26 ICMarketsSC-Live09 0.39 × 477 TitanFX-02 0.43 × 35 ICMarketsSC-Live03 0.44 × 145 ICMarkets-Live22 0.44 × 9 VTMarkets-Live 5 0.50 × 2 FPMarkets-Live4 0.67 × 3 EagleFX-Live 0.68 × 25 ICMarketsSC-Live15 0.81 × 26 ICMarketsSC-Live11 0.82 × 49 ICMarketsSC-Live31 0.91 × 363 TMGM.TradeMax-Live10 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 1.02 × 1093 ICMarketsSC-Live05 1.07 × 1202 ICMarketsSC-Live16 1.19 × 139 ICMarketsSC-Live20 1.24 × 58 ICMarketsSC-Live19 1.38 × 63 57 plus...