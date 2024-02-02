- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 256
Profit Trade:
1 459 (64.67%)
Loss Trade:
797 (35.33%)
Best Trade:
216.96 USD
Worst Trade:
-174.33 USD
Profitto lordo:
9 510.57 USD (411 265 pips)
Perdita lorda:
-9 176.96 USD (441 612 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (45.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.50 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
71.09%
Massimo carico di deposito:
18.41%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
928 (41.13%)
Short Trade:
1 328 (58.87%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
6.52 USD
Perdita media:
-11.51 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-131.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-850.30 USD (9)
Crescita mensile:
-29.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.36 USD
Massimale:
1 296.70 USD (27.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.26% (1 296.70 USD)
Per equità:
26.25% (793.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|753
|XAUUSD
|405
|USDCAD
|295
|AUDUSD
|204
|EURUSD
|164
|USDCHF
|131
|XTIUSD
|89
|EURGBP
|80
|AUDCAD
|30
|EURJPY
|24
|NZDCAD
|19
|EURNZD
|14
|AUDCHF
|12
|EURCAD
|9
|NZDUSD
|7
|GBPNZD
|7
|AUDNZD
|7
|GBPCAD
|3
|NZDCHF
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-151
|XAUUSD
|191
|USDCAD
|602
|AUDUSD
|-62
|EURUSD
|131
|USDCHF
|-67
|XTIUSD
|-45
|EURGBP
|21
|AUDCAD
|-638
|EURJPY
|299
|NZDCAD
|-183
|EURNZD
|120
|AUDCHF
|83
|EURCAD
|75
|NZDUSD
|-236
|GBPNZD
|102
|AUDNZD
|34
|GBPCAD
|1
|NZDCHF
|55
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-41K
|XAUUSD
|9.9K
|USDCAD
|8.5K
|AUDUSD
|-19K
|EURUSD
|5.5K
|USDCHF
|-3.4K
|XTIUSD
|-128
|EURGBP
|-7.5K
|AUDCAD
|-4.2K
|EURJPY
|11K
|NZDCAD
|-939
|EURNZD
|3.2K
|AUDCHF
|2.1K
|EURCAD
|3.8K
|NZDUSD
|-4.9K
|GBPNZD
|4.6K
|AUDNZD
|764
|GBPCAD
|137
|NZDCHF
|2.2K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +216.96 USD
Worst Trade: -174 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +45.10 USD
Massima perdita consecutiva: -131.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.07 × 15
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
LiteFinance-ECN.com
|0.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 17
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 2314
|
ICMarketsSC-Live25
|0.38 × 26
|
ICMarketsSC-Live09
|0.39 × 477
|
TitanFX-02
|0.43 × 35
|
ICMarketsSC-Live03
|0.44 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.44 × 9
|
VTMarkets-Live 5
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live4
|0.67 × 3
|
EagleFX-Live
|0.68 × 25
|
ICMarketsSC-Live15
|0.81 × 26
|
ICMarketsSC-Live11
|0.82 × 49
|
ICMarketsSC-Live31
|0.91 × 363
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|1.02 × 1093
|
ICMarketsSC-Live05
|1.07 × 1202
|
ICMarketsSC-Live16
|1.19 × 139
|
ICMarketsSC-Live20
|1.24 × 58
|
ICMarketsSC-Live19
|1.38 × 63
57 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
DEMO
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
80USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
108
99%
2 256
64%
71%
1.03
0.15
USD
USD
40%
1:500