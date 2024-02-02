SegnaliSezioni
Kam Ho Tong

TR 8434R

Kam Ho Tong
0 recensioni
108 settimane
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2023 -2%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 256
Profit Trade:
1 459 (64.67%)
Loss Trade:
797 (35.33%)
Best Trade:
216.96 USD
Worst Trade:
-174.33 USD
Profitto lordo:
9 510.57 USD (411 265 pips)
Perdita lorda:
-9 176.96 USD (441 612 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (45.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.50 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
71.09%
Massimo carico di deposito:
18.41%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
928 (41.13%)
Short Trade:
1 328 (58.87%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
6.52 USD
Perdita media:
-11.51 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-131.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-850.30 USD (9)
Crescita mensile:
-29.41%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.36 USD
Massimale:
1 296.70 USD (27.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.26% (1 296.70 USD)
Per equità:
26.25% (793.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 753
XAUUSD 405
USDCAD 295
AUDUSD 204
EURUSD 164
USDCHF 131
XTIUSD 89
EURGBP 80
AUDCAD 30
EURJPY 24
NZDCAD 19
EURNZD 14
AUDCHF 12
EURCAD 9
NZDUSD 7
GBPNZD 7
AUDNZD 7
GBPCAD 3
NZDCHF 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -151
XAUUSD 191
USDCAD 602
AUDUSD -62
EURUSD 131
USDCHF -67
XTIUSD -45
EURGBP 21
AUDCAD -638
EURJPY 299
NZDCAD -183
EURNZD 120
AUDCHF 83
EURCAD 75
NZDUSD -236
GBPNZD 102
AUDNZD 34
GBPCAD 1
NZDCHF 55
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -41K
XAUUSD 9.9K
USDCAD 8.5K
AUDUSD -19K
EURUSD 5.5K
USDCHF -3.4K
XTIUSD -128
EURGBP -7.5K
AUDCAD -4.2K
EURJPY 11K
NZDCAD -939
EURNZD 3.2K
AUDCHF 2.1K
EURCAD 3.8K
NZDUSD -4.9K
GBPNZD 4.6K
AUDNZD 764
GBPCAD 137
NZDCHF 2.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +216.96 USD
Worst Trade: -174 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +45.10 USD
Massima perdita consecutiva: -131.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.07 × 15
ForexTimeFXTM-ECN
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live26
0.17 × 12
LiteFinance-ECN.com
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 17
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
FusionMarkets-Demo
0.37 × 2314
ICMarketsSC-Live25
0.38 × 26
ICMarketsSC-Live09
0.39 × 477
TitanFX-02
0.43 × 35
ICMarketsSC-Live03
0.44 × 145
ICMarkets-Live22
0.44 × 9
VTMarkets-Live 5
0.50 × 2
FPMarkets-Live4
0.67 × 3
EagleFX-Live
0.68 × 25
ICMarketsSC-Live15
0.81 × 26
ICMarketsSC-Live11
0.82 × 49
ICMarketsSC-Live31
0.91 × 363
TMGM.TradeMax-Live10
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
1.02 × 1093
ICMarketsSC-Live05
1.07 × 1202
ICMarketsSC-Live16
1.19 × 139
ICMarketsSC-Live20
1.24 × 58
ICMarketsSC-Live19
1.38 × 63
DEMO
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 18:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.06 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.15 13:14
No swaps are charged
2025.01.15 13:14
No swaps are charged
2025.01.15 11:50
No swaps are charged on the signal account
2025.01.13 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 453 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.12 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 13:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.26 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.23 01:58
Share of trading days is too low
2024.04.02 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
