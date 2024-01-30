- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 643
Kârla kapanan işlemler:
1 104 (67.19%)
Zararla kapanan işlemler:
539 (32.81%)
En iyi işlem:
1 153.34 EUR
En kötü işlem:
-342.29 EUR
Brüt kâr:
21 682.38 EUR (152 870 pips)
Brüt zarar:
-13 171.57 EUR (129 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (173.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 248.00 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
71.26%
Maks. mevduat yükü:
88.40%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
6.88
Alış işlemleri:
926 (56.36%)
Satış işlemleri:
717 (43.64%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
5.18 EUR
Ortalama kâr:
19.64 EUR
Ortalama zarar:
-24.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 237.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 237.29 EUR (7)
Aylık büyüme:
3.75%
Yıllık tahmin:
45.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.06 EUR
Maksimum:
1 237.29 EUR (12.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.10% (981.38 EUR)
Varlığa göre:
72.33% (2 717.69 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|432
|NZDCAD+
|357
|USDCAD+
|309
|NZDUSD+
|245
|AUDNZD+
|217
|GBPCHF+
|76
|GBPCAD+
|4
|EURSGD+
|2
|EURUSD+
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD+
|2.4K
|NZDCAD+
|2.2K
|USDCAD+
|1.4K
|NZDUSD+
|2.5K
|AUDNZD+
|1.2K
|GBPCHF+
|-16
|GBPCAD+
|10
|EURSGD+
|-6
|EURUSD+
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD+
|-449
|NZDCAD+
|6.5K
|USDCAD+
|11K
|NZDUSD+
|10K
|AUDNZD+
|344
|GBPCHF+
|-3.3K
|GBPCAD+
|157
|EURSGD+
|-60
|EURUSD+
|8
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 153.34 EUR
En kötü işlem: -342 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +173.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 237.29 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
378%
0
0
USD
USD
11K
EUR
EUR
107
99%
1 643
67%
71%
1.64
5.18
EUR
EUR
72%
1:500