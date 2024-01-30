SinyallerBölümler
Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio1

Angelo Luca Scotto Di Covella
0 inceleme
Güvenilirlik
107 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 378%
VantageFX-Live 14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 643
Kârla kapanan işlemler:
1 104 (67.19%)
Zararla kapanan işlemler:
539 (32.81%)
En iyi işlem:
1 153.34 EUR
En kötü işlem:
-342.29 EUR
Brüt kâr:
21 682.38 EUR (152 870 pips)
Brüt zarar:
-13 171.57 EUR (129 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (173.30 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 248.00 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
71.26%
Maks. mevduat yükü:
88.40%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
6.88
Alış işlemleri:
926 (56.36%)
Satış işlemleri:
717 (43.64%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
5.18 EUR
Ortalama kâr:
19.64 EUR
Ortalama zarar:
-24.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 237.29 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 237.29 EUR (7)
Aylık büyüme:
3.75%
Yıllık tahmin:
45.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.06 EUR
Maksimum:
1 237.29 EUR (12.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.10% (981.38 EUR)
Varlığa göre:
72.33% (2 717.69 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 432
NZDCAD+ 357
USDCAD+ 309
NZDUSD+ 245
AUDNZD+ 217
GBPCHF+ 76
GBPCAD+ 4
EURSGD+ 2
EURUSD+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 2.4K
NZDCAD+ 2.2K
USDCAD+ 1.4K
NZDUSD+ 2.5K
AUDNZD+ 1.2K
GBPCHF+ -16
GBPCAD+ 10
EURSGD+ -6
EURUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ -449
NZDCAD+ 6.5K
USDCAD+ 11K
NZDUSD+ 10K
AUDNZD+ 344
GBPCHF+ -3.3K
GBPCAD+ 157
EURSGD+ -60
EURUSD+ 8
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 153.34 EUR
En kötü işlem: -342 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +173.30 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 237.29 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageFX-Live 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


İnceleme yok
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 01:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.06 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 12:34
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2024.09.02 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.17 23:47
No swaps are charged
2024.08.17 23:47
No swaps are charged
2024.08.16 11:32
No swaps are charged on the signal account
2024.08.12 13:43
No swaps are charged
2024.08.12 13:43
No swaps are charged
2024.08.12 10:07
No swaps are charged on the signal account
2024.08.11 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
