Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio1

Angelo Luca Scotto Di Covella
0 recensioni
Affidabilità
107 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 378%
VantageFX-Live 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 643
Profit Trade:
1 104 (67.19%)
Loss Trade:
539 (32.81%)
Best Trade:
1 153.34 EUR
Worst Trade:
-342.29 EUR
Profitto lordo:
21 682.38 EUR (152 870 pips)
Perdita lorda:
-13 171.57 EUR (129 131 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (173.30 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 248.00 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
71.26%
Massimo carico di deposito:
88.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
6.88
Long Trade:
926 (56.36%)
Short Trade:
717 (43.64%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
5.18 EUR
Profitto medio:
19.64 EUR
Perdita media:
-24.44 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-1 237.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 237.29 EUR (7)
Crescita mensile:
4.06%
Previsione annuale:
49.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.06 EUR
Massimale:
1 237.29 EUR (12.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.10% (981.38 EUR)
Per equità:
72.33% (2 717.69 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 432
NZDCAD+ 357
USDCAD+ 309
NZDUSD+ 245
AUDNZD+ 217
GBPCHF+ 76
GBPCAD+ 4
EURSGD+ 2
EURUSD+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 2.4K
NZDCAD+ 2.2K
USDCAD+ 1.4K
NZDUSD+ 2.5K
AUDNZD+ 1.2K
GBPCHF+ -16
GBPCAD+ 10
EURSGD+ -6
EURUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ -449
NZDCAD+ 6.5K
USDCAD+ 11K
NZDUSD+ 10K
AUDNZD+ 344
GBPCHF+ -3.3K
GBPCAD+ 157
EURSGD+ -60
EURUSD+ 8
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 153.34 EUR
Worst Trade: -342 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +173.30 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 237.29 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageFX-Live 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


Non ci sono recensioni
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 01:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.06 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 12:34
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2024.09.02 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.17 23:47
No swaps are charged
2024.08.17 23:47
No swaps are charged
2024.08.16 11:32
No swaps are charged on the signal account
2024.08.12 13:43
No swaps are charged
2024.08.12 13:43
No swaps are charged
2024.08.12 10:07
No swaps are charged on the signal account
2024.08.11 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
