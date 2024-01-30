SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Portfolio1
Angelo Luca Scotto Di Covella

Portfolio1

Angelo Luca Scotto Di Covella
0 avis
Fiabilité
107 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 378%
VantageFX-Live 14
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 643
Bénéfice trades:
1 104 (67.19%)
Perte trades:
539 (32.81%)
Meilleure transaction:
1 153.34 EUR
Pire transaction:
-342.29 EUR
Bénéfice brut:
21 682.38 EUR (152 870 pips)
Perte brute:
-13 171.57 EUR (129 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (173.30 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 248.00 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
71.26%
Charge de dépôt maximale:
88.40%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
6.88
Longs trades:
926 (56.36%)
Courts trades:
717 (43.64%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
5.18 EUR
Bénéfice moyen:
19.64 EUR
Perte moyenne:
-24.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 237.29 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 237.29 EUR (7)
Croissance mensuelle:
4.19%
Prévision annuelle:
54.05%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
77.06 EUR
Maximal:
1 237.29 EUR (12.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.10% (981.38 EUR)
Par fonds propres:
72.33% (2 717.69 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 432
NZDCAD+ 357
USDCAD+ 309
NZDUSD+ 245
AUDNZD+ 217
GBPCHF+ 76
GBPCAD+ 4
EURSGD+ 2
EURUSD+ 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 2.4K
NZDCAD+ 2.2K
USDCAD+ 1.4K
NZDUSD+ 2.5K
AUDNZD+ 1.2K
GBPCHF+ -16
GBPCAD+ 10
EURSGD+ -6
EURUSD+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ -449
NZDCAD+ 6.5K
USDCAD+ 11K
NZDUSD+ 10K
AUDNZD+ 344
GBPCHF+ -3.3K
GBPCAD+ 157
EURSGD+ -60
EURUSD+ 8
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 153.34 EUR
Pire transaction: -342 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +173.30 EUR
Perte consécutive maximale: -1 237.29 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageFX-Live 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

My Own Portfolio based on the best strategy always updated, suggested minimum balance of 1k for copy trade


Aucun avis
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 01:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.06 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.02 12:34
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2024.09.02 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.17 23:47
No swaps are charged
2024.08.17 23:47
No swaps are charged
2024.08.16 11:32
No swaps are charged on the signal account
2024.08.12 13:43
No swaps are charged
2024.08.12 13:43
No swaps are charged
2024.08.12 10:07
No swaps are charged on the signal account
2024.08.11 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio1
30 USD par mois
378%
0
0
USD
11K
EUR
107
99%
1 643
67%
71%
1.64
5.18
EUR
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.