SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AlgoPilot
Rodrigo Chaves

AlgoPilot

Rodrigo Chaves
0 inceleme
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -2%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 630
Kârla kapanan işlemler:
752 (46.13%)
Zararla kapanan işlemler:
878 (53.87%)
En iyi işlem:
100.98 USD
En kötü işlem:
-44.04 USD
Brüt kâr:
6 868.26 USD (643 229 pips)
Brüt zarar:
-6 982.95 USD (591 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (183.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
183.24 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
90.64%
Maks. mevduat yükü:
23.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
976 (59.88%)
Satış işlemleri:
654 (40.12%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.07 USD
Ortalama kâr:
9.13 USD
Ortalama zarar:
-7.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-96.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.65 USD (7)
Aylık büyüme:
1.03%
Yıllık tahmin:
12.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.51 USD
Maksimum:
845.29 USD (14.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.47% (845.29 USD)
Varlığa göre:
1.11% (61.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 413
EURJPY 333
XAUUSD 225
USDJPY 182
GBPUSD 152
EURUSD 109
USDCAD 63
AUDCAD 55
GDAXI 39
EURGBP 32
NDX 19
EURNZD 5
SMH 1
WS30 1
SP500 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -435
EURJPY 50
XAUUSD 418
USDJPY 108
GBPUSD -88
EURUSD -32
USDCAD -87
AUDCAD -49
GDAXI -74
EURGBP 33
NDX 28
EURNZD 33
SMH -8
WS30 -17
SP500 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -21K
EURJPY 14K
XAUUSD 47K
USDJPY 18K
GBPUSD -7.4K
EURUSD 2K
USDCAD -3.2K
AUDCAD -4.2K
GDAXI -3.7K
EURGBP 3.3K
NDX 4.2K
EURNZD 5.8K
SMH -762
WS30 -1.6K
SP500 313
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.98 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +183.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
Tickmill-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.30 × 190
ATCBrokers-Live 1
0.33 × 15
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 7
ICMarkets-Live06
0.44 × 207
CFHMarkets-Live1
0.47 × 131
RoboForex-ECN-2
0.49 × 152
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 8
OrtegaCapital-Server
0.54 × 348
ICMarkets-Live09
0.56 × 135
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
Pepperstone-Edge07
0.60 × 30
AtlanticPearl-Live 1
0.60 × 43
Monex-Server2
0.63 × 49
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
193 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 01:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 591 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 542 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 12:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 03:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 330 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.05 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.02.21 10:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.01.29 01:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.27 18:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlgoPilot
Ayda 50 USD
-2%
0
0
USD
5.1K
USD
94
99%
1 630
46%
91%
0.98
-0.07
USD
14%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.